Irán derriba un dron y advierte de una respuesta frente a violaciones de la tregua. El-Comercio

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles, 8 de abril de 2026, que derribó un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, ubicada en el sur del país. Este hecho lo consideró como una violación del alto el fuego acordado y advirtió sobre una respuesta contundente ante nuevos incumplimientos de la tregua. Según informó el cuerpo militar de élite, el dron fue detectado, interceptado y destruido en el cielo de Lar, en la provincia de Fars. Esto se logró mediante el uso de un moderno sistema de defensa aeroespacial.