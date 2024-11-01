Irán culpa a Israel del ataque contra una planta desalinizadora en Kuwait

Las autoridades iraníes han culpado este lunes al Ejército de Israel de estar detrás del ataque perpetrado esta mañana contra una planta desalinizadora de Kuwait, donde ha muerto un ciudadano de origen indio y las instalaciones han resultado dañadas. Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha indicado en un comunicado que la "brutal agresión del régimen israelí contra la planta de Kuwait muestra la perversidad y la falta de criterio de la ocupación sionista".