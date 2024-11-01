Irán atacó con misiles la refinería Saudi Aramco al sur de la capital Riad de Arabia Saudita [eng]

Arabia Saudita informó que cuatro personas resultaron heridas y se registraron daños menores luego de que los restos de un misil balístico interceptado impactaran una zona residencial en la capital, Riad, el miércoles. El incidente se produjo después de que varias explosiones sacudieran la ciudad, horas después de que Irán advirtiera que atacaría cinco instalaciones de petróleo y gas en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar en represalia por un ataque israelí contra su yacimiento de gas South Pars, el mayor del mundo.
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A parte, suministros para el ejercito de USA, cabreo en los mercados, en el propio país donde el Average Joe no le toques el precio de su galón de zumo de dinosaurio
en fin... me parece que no hace falta explocarlo
#6 En breve podemos tener una guerra de suníes contra chiitas. Una especie de 3GM en la zona.
Ya han atacado instalaciones de cinco países.
El beneficio de internacionalizar favorece a Irán, por supuesto
Ya lo comprendo. Actuando así esos países se posicionan a favor suyo
Unos cuantos misiles y drones en cada uno y está hecho
Un jeque de Qatar soltará vivas a Irán, puede que hasta abrace el chiísmo o que queme una bandera USA
Tal vez hasta diga que Trump es imbécil
No creo. Yo creo que todos los vecinos estaban deseando meter a Irán en el redil hace muchos años y ahora están aplaudiendo por debajo y presentando a su pueblo a los iraníes como unos salvajes
Mientras Bibi seguirá haciendo el capullo hasta que se canse, como es su costumbre
Parece que tienes una buena empanada
trump muy listo no es no...
Bona nit!
Imaginarse cosas sí que es estar empanao
A mi me parece que ningún meneante le va a disputar las próximas elecciones, con la de listos que hay por aquí. No entiendo como no se anima alguno. A lo mejor es que hay mas de uno a su nivel
Porque Trump es imbécil, pero con la maquinaria engrasada, aun puede hacer mucho daño
De momento ya se ha llevado a Maduro por delante
¿Cabreo en los mercados a favor de Irán?
Bullshit
Las alarmas de emergencia en los móviles de los residentes de la capital confirmaron una "amenaza aérea hostil" real, algo que no concuerda con el discurso oficial habitual de que todos los misiles fueron interceptados y solo cayeron restos.
Algunos medios se han atrevido a informar de que se habían registrado columnas de humo negro saliendo de la Refinería de Riad (zona de Al Misfat).
En los vídeos subidos a las redes sociales se ven dos impactos de misiles hipersónicos en las instalaciones
www.instagram.com/reel/DWCfQXxEhQ0/
️ ️Wave 63 of Operation True Promise 4, IRGC targeted oil facilities related to the US in the region.
"The Islamic Republic of Iran did not intend to expand the scope of the war to oil facilities and did not want to harm the economy of friendly and neighboring countries, but with the enemy's aggression against energy infrastructure, we have effectively entered a new phase of war, and the necessity to defend Iran's infrastructure forced us to attack energy facilities related to the United States and American shareholders."
**statement was likely issued just after the targeting of Qatar and KSA facilities.
xcancel.com/MenchOsint/status/2034384813742780842
Un plan sin fisuras fue atacarlos y llevar la economía mundial al colapso. Bueno, si tiene una pequeña fisura, que no pueden desbloquear el Estrecho de Ormuz ni con los portaaviones más espectaculares del mundo...
<< Es el único suministrador de combustible de aviación de grado militar (JP-8) utilizado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). >>
¿Qué parte de "suministrador para Israel" no has entendido?
Un buen plan, sin fisuras
Eso no es estrategia; es una falta de posibilidades. Viene a ser poner bombas como hacían los grupos iraníes en el pasado, porque no pueden hacer otra cosa o no se les ocurre
Mientras los yankis deben estar dejando Irán en la edad de piedra
No, perdona, eso no puede ser, que he leído en Menéame que Trump está llorando
Y por mucha censura que implementen los sionistas, siempre hay gente que sube cosas a las redes.
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La refinería de Cepsa Campo de Gibraltar o Moeve suministra a Morón