Irán atacó con misiles la refinería Saudi Aramco al sur de la capital Riad de Arabia Saudita [eng]

Arabia Saudita informó que cuatro personas resultaron heridas y se registraron daños menores luego de que los restos de un misil balístico interceptado impactaran una zona residencial en la capital, Riad, el miércoles. El incidente se produjo después de que varias explosiones sacudieran la ciudad, horas después de que Irán advirtiera que atacaría cinco instalaciones de petróleo y gas en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar en represalia por un ataque israelí contra su yacimiento de gas South Pars, el mayor del mundo.