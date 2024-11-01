edición general
24 meneos
26 clics
Irán atacó con misiles la refinería Saudi Aramco al sur de la capital Riad de Arabia Saudita [eng]

Irán atacó con misiles la refinería Saudi Aramco al sur de la capital Riad de Arabia Saudita [eng]

Arabia Saudita informó que cuatro personas resultaron heridas y se registraron daños menores luego de que los restos de un misil balístico interceptado impactaran una zona residencial en la capital, Riad, el miércoles. El incidente se produjo después de que varias explosiones sacudieran la ciudad, horas después de que Irán advirtiera que atacaría cinco instalaciones de petróleo y gas en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar en represalia por un ataque israelí contra su yacimiento de gas South Pars, el mayor del mundo.

| etiquetas: geopolítica , militar , guerra , petróleo , información
20 4 0 K 264 actualidad
20 comentarios
20 4 0 K 264 actualidad
Comentarios destacados:      
crob #6 crob *
#5 Internacionalizar el conflicto, y hacer pagar las alianzas con los USAnos es estrategia... Los países de la región ya están calientes, no viene de ahí, Lo que hacen es debilitar la confianza en USA... No digo que funcione o no, pero es muchísimo más efectivo que atacar a Israel que es lo que propones... Israel está preparado, los otros están llamando a Naranjito para que pare la guerra, Bibi al revés, le dirá que no pare...
A parte, suministros para el ejercito de USA, cabreo en los mercados, en el propio país donde el Average Joe no le toques el precio de su galón de zumo de dinosaurio
en fin... me parece que no hace falta explocarlo
3 K 43
#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Menuda escusa más burda para atacar la economía de un país vecino en vez de atacar a Israel.

#6 En breve podemos tener una guerra de suníes contra chiitas. Una especie de 3GM en la zona.

Ya han atacado instalaciones de cinco países.
1 K 19
security_incident #18 security_incident
#8 Es que si tú le das las llaves de tu casa a un tipo y dejas que utilice tu casa para tirarle piedras a las ventanas de mi casa, a la primera te aviso. A la segunda si no haces nada ten por seguro que entraré a a tu casa y os caliento a los dos
1 K 24
sotillo #20 sotillo
#8 Está dentro de las leyes de la guerra y es bastante más barato y efectivo, parece que son más listos que lo que pensaban los judíos israelíes
0 K 9
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#6 esta espera que Irán responda a las agresiones como mejor le venga a su enemigo.
3 K 45
crob #10 crob
#9 a lo GIla xD
1 K 25
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#6 Andaaa que listos
El beneficio de internacionalizar favorece a Irán, por supuesto
Ya lo comprendo. Actuando así esos países se posicionan a favor suyo
Unos cuantos misiles y drones en cada uno y está hecho
Un jeque de Qatar soltará vivas a Irán, puede que hasta abrace el chiísmo o que queme una bandera USA
Tal vez hasta diga que Trump es imbécil

No creo. Yo creo que todos los vecinos estaban deseando meter a Irán en el redil hace muchos años y ahora están aplaudiendo por debajo y presentando a su pueblo a los iraníes como unos salvajes
Mientras Bibi seguirá haciendo el capullo hasta que se canse, como es su costumbre
0 K 6
crob #14 crob *
#13 Hamijo!
Parece que tienes una buena empanada xD
trump muy listo no es no...
Bona nit!
0 K 12
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1
#14 No se dónde has podido leer eso de que es listo
Imaginarse cosas sí que es estar empanao xD

A mi me parece que ningún meneante le va a disputar las próximas elecciones, con la de listos que hay por aquí. No entiendo como no se anima alguno. A lo mejor es que hay mas de uno a su nivel
Porque Trump es imbécil, pero con la maquinaria engrasada, aun puede hacer mucho daño
De momento ya se ha llevado a Maduro por delante
1 K 18
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
#6 ¿Suministros? ¿Es que ha aflojado el ritmo de bombardeo?
¿Cabreo en los mercados a favor de Irán?
Bullshit
0 K 6
alehopio #4 alehopio
Los medios de desinformación masiva tienen que repetir la propaganda de las autoridades sauditas, no vaya ser que algún periodista le pase otro incidente Khashoggi.

Las alarmas de emergencia en los móviles de los residentes de la capital confirmaron una "amenaza aérea hostil" real, algo que no concuerda con el discurso oficial habitual de que todos los misiles fueron interceptados y solo cayeron restos.

Algunos medios se han atrevido a informar de que se habían registrado columnas de humo negro saliendo de la Refinería de Riad (zona de Al Misfat).

En los vídeos subidos a las redes sociales se ven dos impactos de misiles hipersónicos en las instalaciones

www.instagram.com/reel/DWCfQXxEhQ0/
1 K 32
crob #1 crob
:popcorn:

{0x2b55}{0x26a1} ️Wave 63 of Operation True Promise 4, IRGC targeted oil facilities related to the US in the region.

"The Islamic Republic of Iran did not intend to expand the scope of the war to oil facilities and did not want to harm the economy of friendly and neighboring countries, but with the enemy's aggression against energy infrastructure, we have effectively entered a new phase of war, and the necessity to defend Iran's infrastructure forced us to attack energy facilities related to the United States and American shareholders."

**statement was likely issued just after the targeting of Qatar and KSA facilities.

xcancel.com/MenchOsint/status/2034384813742780842
1 K 25
alehopio #17 alehopio *
#_5 Desde la edad de piedra les lanzan misiles hipersónicos, que curiosamente no tienen los mataniños, todos los días sin que puedan interceptarlos con sus cacharros del futuro.

Un plan sin fisuras fue atacarlos y llevar la economía mundial al colapso. Bueno, si tiene una pequeña fisura, que no pueden desbloquear el Estrecho de Ormuz ni con los portaaviones más espectaculares del mundo...
0 K 19
alehopio #19 alehopio *
#12 Se ve que de comprensión lectora andas "regulinchi".

<< Es el único suministrador de combustible de aviación de grado militar (JP-8) utilizado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). >>

¿Qué parte de "suministrador para Israel" no has entendido?
0 K 19
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1 *
¿Y los iraníes no podían hacer la represalia atacando a Israel? xD xD xD xD
1 K 19
crob #3 crob
#2 Estratégicamente parece mucho mejor lo que están haciendo, tomar represalias donde duele y siempre como respuesta
6 K 81
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#3 Y así ganarse el aprecio de saudíes, kuwaitíes, qataríes, italianos...
Un buen plan, sin fisuras xD

Eso no es estrategia; es una falta de posibilidades. Viene a ser poner bombas como hacían los grupos iraníes en el pasado, porque no pueden hacer otra cosa o no se les ocurre

Mientras los yankis deben estar dejando Irán en la edad de piedra
No, perdona, eso no puede ser, que he leído en Menéame que Trump está llorando
1 K 19
Eibi6 #11 Eibi6
#3 que raro la profe nazi defendiendo una vez más a los genocidas de Netanyahu, no te molestes demasiado en argumentarle por qué te cambiará de tema para desviar la atención y enmierdar el envío
4 K 62
alehopio #7 alehopio *
A ver, si los aviones que atacan a Irán son repostados con combustible que sale de esas instalaciones. La lógica militar indica que destruidas las instalaciones los aviones se quedan en tierra.

Y por mucha censura que implementen los sionistas, siempre hay gente que sube cosas a las redes.

Refinería de Haifa (Bazan Group): El complejo petroquímico más grande de Israel (197,000 barriles/día), ubicado en la bahía de Haifa, ha sufrido daños significativos. El 16 de marzo de 2026, una serie de…   » ver todo el comentario
0 K 19
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 Menuda inventada el combustible JP-8 se fabrica en refinerías españolas.

La refinería de Cepsa Campo de Gibraltar o Moeve suministra a Morón
0 K 13

menéame