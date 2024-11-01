Irán atacó hoy la refinería de Mina Al-Ahmadi en Kuwait después de haber atacado ayer la refinería cercana Mina Abdullah

A primera hora de hoy, dos oleadas de drones iraníes impactaron nuevamente en esta planta, provocando incendios en varias de sus unidades de procesamiento. Debido a los daños de hoy, las autoridades de la Kuwait Petroleum Corporation (KPC) se han visto obligadas a cerrar parcialmente algunas secciones de la refinería para permitir que los bomberos controlen las llamas. En conjunto, ambas instalaciones tienen una capacidad de procesamiento combinada de aproximadamente 1.2 millones de barriles diarios, el núcleo de la producción de Kuwait.