Irán atacó hoy la refinería de Mina Al-Ahmadi en Kuwait después de haber atacado ayer la refinería cercana Mina Abdullah

A primera hora de hoy, dos oleadas de drones iraníes impactaron nuevamente en esta planta, provocando incendios en varias de sus unidades de procesamiento. Debido a los daños de hoy, las autoridades de la Kuwait Petroleum Corporation (KPC) se han visto obligadas a cerrar parcialmente algunas secciones de la refinería para permitir que los bomberos controlen las llamas. En conjunto, ambas instalaciones tienen una capacidad de procesamiento combinada de aproximadamente 1.2 millones de barriles diarios, el núcleo de la producción de Kuwait.
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www.youtube.com/watch?v=CBgVZEnA64w
www.youtube.com/watch?v=fNkJ3bX19W4
www.youtube.com/watch?v=EWpR3l9dDM0
Además hasta que no les han bombardeado instalaciones petroleras no lo han hecho ellos recíprocamente.
Es como si te pegan una paliza en la calle, y tu vuelves a tu casa y le empiezas a pegar a la vecina, como represalia.
Lo divertido es que a Israel le beneficia, porque va a aislar a Irán de los otros paises de la zona y del resto del mundo. Si Irán provocase una crisis económica global, el resto de los paises perdería... excepto Israel, que sería el único cuyo balance saldría a ganar, al haber eliminado en gran medida la amenaza iraní.