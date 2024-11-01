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Irán atacó hoy la refinería de Mina Al-Ahmadi en Kuwait después de haber atacado ayer la refinería cercana Mina Abdullah

Irán atacó hoy la refinería de Mina Al-Ahmadi en Kuwait después de haber atacado ayer la refinería cercana Mina Abdullah

A primera hora de hoy, dos oleadas de drones iraníes impactaron nuevamente en esta planta, provocando incendios en varias de sus unidades de procesamiento. Debido a los daños de hoy, las autoridades de la Kuwait Petroleum Corporation (KPC) se han visto obligadas a cerrar parcialmente algunas secciones de la refinería para permitir que los bomberos controlen las llamas. En conjunto, ambas instalaciones tienen una capacidad de procesamiento combinada de aproximadamente 1.2 millones de barriles diarios, el núcleo de la producción de Kuwait.

| etiquetas: geopolítica , militar , guerra , petróleo , información
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8 comentarios
8 1 0 K 113 actualidad
#3 Assoka
Está haciendo más Irán por la Agenda 20/30 que toda la UE junta
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#1 Chuache_cientifico
Al final nos vamos a descarbonizar por las malas.
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alehopio #5 alehopio *
Las imágenes de la refinería ardiendo son dantescas. Y eso que está penado en Kuwait la emisión de este tipo de información.

www.youtube.com/watch?v=CBgVZEnA64w

www.youtube.com/watch?v=fNkJ3bX19W4

www.youtube.com/watch?v=EWpR3l9dDM0
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ya nos mandarán el mensaje los OTANeros.  media
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Javi_Pina #6 Javi_Pina
No haber bombardeado Iran y Irán no bombeardearía.

Además hasta que no les han bombardeado instalaciones petroleras no lo han hecho ellos recíprocamente.
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#6 y de momento no han tirado contra desaladoras como ya hizo la coalición
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Lenari #8 Lenari
#6 Fue Israel quien bombardeó a Irán. E Irán responde bombardeando a... Kuwait.

Es como si te pegan una paliza en la calle, y tu vuelves a tu casa y le empiezas a pegar a la vecina, como represalia.

Lo divertido es que a Israel le beneficia, porque va a aislar a Irán de los otros paises de la zona y del resto del mundo. Si Irán provocase una crisis económica global, el resto de los paises perdería... excepto Israel, que sería el único cuyo balance saldría a ganar, al haber eliminado en gran medida la amenaza iraní.
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elsnons #4 elsnons
Más coches eléctricos y promesas de subvenciones
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menéame