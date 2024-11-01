Irán anuncia que ha obligado a retroceder a un destructor de EE. UU. en el estrecho de Ormuz

Fuentes militares de EEUU confirman una breve operación en la zona en ejercicio de la «libertad internacional de navegación» El Gobierno iraní ha anunciado que el Ejército del país ha obligado a dar media vuelta a un destructor de Estados Unidos que se aproximaba al estrecho de Ormuz, bajo control de Teherán, mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciaba el inminente comienzo de una operación de «desminado» en la zona. Los acontecimientos se han precipitado en las últimas horas de un día crucial porque ahora mismo se están reuniendo
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Y de RT: actualidad-rt.com/actualidad/598691-tasnim-destructor-eeuu-media-vuelt
Y Trump presumiendo : actualidad-rt.com/actualidad/598686-trump-empezamos-proceso-despejar-e
actualidad-rt.com/actualidad/598685-axios-buques-armada-eeuu-ormuz
Claro que suena un poco raro .. como que me acerco pero me alejo.
los buques de guerra estadounidenses cruzaron el estrecho de Ormuz de este a oeste hacia el golfo Pérsico y luego regresaron a través del estrecho hacia el mar Arábigo.