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Irán anuncia que ha obligado a retroceder a un destructor de EE. UU. en el estrecho de Ormuz

Fuentes militares de EEUU confirman una breve operación en la zona en ejercicio de la «libertad internacional de navegación» El Gobierno iraní ha anunciado que el Ejército del país ha obligado a dar media vuelta a un destructor de Estados Unidos que se aproximaba al estrecho de Ormuz, bajo control de Teherán, mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciaba el inminente comienzo de una operación de «desminado» en la zona. Los acontecimientos se han precipitado en las últimas horas de un día crucial porque ahora mismo se están reuniendo

| etiquetas: estrecho de ormuz , irán , destructor
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5 comentarios
10 3 1 K 135 actualidad
#2 MenéameApesta
Como para fiarse un pelo de esos malnacidos. Mientras están reunidos negociando la paz mandan a un destructor frente a sus costas.
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#3 Pitchford *
#2 Contentos pueden estar los iraníes si no les lanzan un misil mientras vuelven.. Que se dispersen antes de volver.. Creo que estas conversaciones son un paripé, porque EEUU necesitaba tiempo para hacer lo que tenga planeado..
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Gry #4 Gry
#2 La última vez que estaban negociando les bombardearon una escuela.
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
También está la noticia opuesta:

actualidad-rt.com/actualidad/598685-axios-buques-armada-eeuu-ormuz

Claro que suena un poco raro .. como que me acerco pero me alejo.



los buques de guerra estadounidenses cruzaron el estrecho de Ormuz de este a oeste hacia el golfo Pérsico y luego regresaron a través del estrecho hacia el mar Arábigo.
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menéame