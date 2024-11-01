Irán amenaza centrales eléctricas en Israel y lanza misiles en represalia por ataque a instalaciones energéticas en su territorio

Tras un ataque estadounidense-israelí contra instalaciones energéticas, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció represalias contra todas las centrales eléctricas en Israel y el Golfo Pérsico. Acto seguido, la república islámica disparó una nueva salva de misiles contra Israel este martes por la mañana, según anunció la televisión iraní.
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Y todavía no les han lanzado nada a las cinco desaladoras que tiene Israel, blancos enormes y sencillos de alcanzar, por otra parte. Recordemos que nada menos que el 85% del agua que bebe Israel viene de esas desaladoras. Un ataque a esas cinco plantas y deja a Israel de rodillas.
Está demostrando Irán muchísima más contención y sentido común que la Alianza del Mal.
Planta desaladora de Sorek, la más grande del mundo:
Cazas israelíes completaron este martes una nueva oleada de ataques «a gran escala» contra Isfahán, informó el Ejército en un comunicado, tras varios impactos allí esta madrugada contra una estación gasística, reportados por la agencia iraní Fars.
www.swissinfo.ch/spa/israel-vuelve-a-bombardear-instalaciones-en-isfah
Irán ataca hoy con misiles una importante central eléctrica israelí, sin heridos ni daños
www.meneame.net/m/actualidad/iran-ataca-hoy-misiles-importante-central