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Irán amenaza con atacar las bases de lanzamiento de misiles enemigas en los Emiratos Árabes Unidos (inglés)

Irán amenaza con atacar las bases de lanzamiento de misiles enemigas en los Emiratos Árabes Unidos (inglés)

En un comunicado emitido el sábado, el portavoz militar afirmó que las fuerzas invasoras estadounidenses han lanzado ataques con misiles contra la isla iraní de Abu Musa y parte de la isla de Khark tras refugiarse en los puertos y muelles de los Emiratos Árabes Unidos, así como en escondites dentro de ciudades emiratíes. Irán considera que es su «derecho legítimo» defender su soberanía nacional y su territorio atacando las bases de lanzamiento de misiles de los enemigos estadounidenses ubicadas en puertos marítimos, muelles y los escondites del

| etiquetas: emiratos árabes , irán , bases enemigas
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2 comentarios
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Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Que los mande Israel.
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manuelpepito #2 manuelpepito
Lo normal
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