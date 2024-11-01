Irán afirma haber atacado el aeropuerto Ben Gurion y una base aérea israelí [Eng]

Irán declaró este jueves haber atacado el aeropuerto israelí Ben Gurión y una base de la fuerza aérea israelí en la zona. “Los misiles pesados Khorramshahr-4, con ojivas de una tonelada, fueron lanzados al amanecer de hoy... hacia el corazón de Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurión y la base del 27.º escuadrón de la fuerza aérea israelí ubicada en el aeropuerto”, declaró la Guardia Revolucionaria de Irán en un comunicado publicado por la agencia de noticias Tasnim