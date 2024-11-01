edición general
Irán afirma haber atacado el aeropuerto Ben Gurion y una base aérea israelí [Eng]

Irán declaró este jueves haber atacado el aeropuerto israelí Ben Gurión y una base de la fuerza aérea israelí en la zona. “Los misiles pesados Khorramshahr-4, con ojivas de una tonelada, fueron lanzados al amanecer de hoy... hacia el corazón de Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurión y la base del 27.º escuadrón de la fuerza aérea israelí ubicada en el aeropuerto”, declaró la Guardia Revolucionaria de Irán en un comunicado publicado por la agencia de noticias Tasnim

Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
¿Y que ha sido? ¿Tocado, agua o que?
carakola #4 carakola
#1 Buena pregunta. Parece que hay una censura extrema sobre las imágenes de los impactos de los misiles en Israel.
anarion321 #5 anarion321
#1 Como sea como el porta aviones ese...
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
#1 Va a ser muy difícil enterarnos, la censura israelí prohíbe, entre muchas cosas, mostrar imágenes de impactos de misiles, y esta censura la ejerce el propio ejército israelí a cualquier medio que trabaje en el país
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#1 Nada, no se ha reportado absolutamente nada en Ben Gurion, así que si lo han atacado ha sido agua.
johel #8 johel *
#1 Ha sido prohibicion de difundir cualquier imagen e informacion al respecto. Hace tiempo ya que se aplica sistematicamente la orden de que informe de algo que los iSSraelis no quieren publicar desaparezca en una prision iSSraeli hasta que lo estimen oportuno.
Toda informacion que nos llegue no sera informacion, sera propaganda de guerra.
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#8 A ver, en este caso no ha sido nada. Por más que tengan controlados a los medios en la era de Internet hay cosas que son imposibles de parar.
Don_Pixote #2 Don_Pixote
yo creo que..  media
smilo #10 smilo
Ojalá revienten el aeropuerto por completo y no puedan salir por avión en unos años
Veelicus #3 Veelicus
El tema es durante cuanto tiempo puede seguir atacando Iran.
Como esto dure mas de un par de semanas si que van a empezar a generarse graves problemas para todo el mundo
