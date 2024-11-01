Irán afirma haber arrestado a 25 soldados estadounidenses-sionistas en operaciones de contraespionaje

Según el comunicado difundido por la agencia semioficial Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, la cartera detalla que, “con base en información de primera mano y en las medidas operativas y de inteligencia de los Soldados Desconocidos del Imam Zaman (agentes de Inteligencia) en las provincias de Markazi y Golestán, se ha detenido a 25 soldados sionistas y 15 han sido puestos a disposición judicial”. A lo largo de la nota, los detenidos son descritos como “estadounidenses-sionistas”.