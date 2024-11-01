Irán afirma que 202 niños han muerto en ataques de EE.UU. e Israel

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán deja un saldo trágico: más de 400 niños y mujeres muertos, según las autoridades iraníes. Los ataques, que se intensificaron desde finales de febrero, no solo han causado víctimas humanas, sino que también han golpeado la infraestructura sanitaria del país, dejando hospitales dañados y sumiendo a la población civil en una creciente crisis humanitaria. El Ministerio de Salud iraní informó que al menos 202 niños han muerto en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.