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Irán afirma que 202 niños han muerto en ataques de EE.UU. e Israel

Irán afirma que 202 niños han muerto en ataques de EE.UU. e Israel

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán deja un saldo trágico: más de 400 niños y mujeres muertos, según las autoridades iraníes. Los ataques, que se intensificaron desde finales de febrero, no solo han causado víctimas humanas, sino que también han golpeado la infraestructura sanitaria del país, dejando hospitales dañados y sumiendo a la población civil en una creciente crisis humanitaria. El Ministerio de Salud iraní informó que al menos 202 niños han muerto en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.

| etiquetas: irán , niños , mujeres
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8 comentarios
10 2 0 K 139 actualidad
azathothruna #4 azathothruna
Y recuerden amiguitos.
Son los zionistas los que gritan a voz en cuello que son los elegidos de SU Dios y anuncian su GRAN ISRAEL
Los ayatollah, aunque son muy sexista y represores, ya suenan menos malos.
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Y los hombres qué pasa?
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eltxoa #2 eltxoa *
#1 Están jugando a lo mismo a lo que juega occidente

En la escuela donde mataron 150 niñas, parte de esas niñas son niños. Pero matar niños no es tan doloso como matar niñas.
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YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
#2 La escuela atacada en Irán era literalmente una "Escuela Femenina", sí, hubo "hombres" muertos pero eran profesores o familiares masculinos que corrieron a la escuela tras el primer ataque, incluídos hermanos menores de las niñas, y murieron quemados en el segundo
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eltxoa #7 eltxoa
#6 Irán ha sacado las orlas de los niños allí. Y se ven niños y niñas.
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YoSoyTuPadre #8 YoSoyTuPadre
#7 No te leíste el comentario
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MAVERISCH #5 MAVERISCH
#1 Ya tal.
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YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
Según muchos propagandistas Nafos como Fonseca, sus familiares deberían dar las gracias por haber sido "liberadas" de del régimen de los ayatolás :shit:
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menéame