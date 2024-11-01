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Irak entra en la guerra al autorizar legalmente el contraataque sobre las fuerzas que atacaron a las milicias FMP en su territorio violando su soberanía [eng]

Se le atribuye a Estados Unidos el bombardeo del 24 de marzo en la provincia de Anbar, que resultó en la muerte de 15 miembros de las FMP, incluido el comandante de operaciones Saad Dawai al-Baiji. También ataques estadounidenses previos contra una vivienda en Bagdad que causaron la muerte de líderes milicianos y un asesor iraní. Las milicias han señalado directamente a Israel por ataques contra sus bases en localidades fronterizas como Al Qaim y en Mosul. El comunicado del Consejo de Seguridad Nacional de Irak autoriza respuesta militar...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , ataques
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2 comentarios
4 1 1 K 51 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Si turquia e iran se entienden, adios gran israel.
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sotillo #2 sotillo
Cómo se va a poner lo de reparar lavadoras por esa zona
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menéame