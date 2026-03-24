Irak permite al grupo de milicias respaldadas por Irán responda a los ataques contra sus posiciones [EN]

El Consejo de Seguridad Nacional de Irak autorizó a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de grupos armados chiíes respaldada mayoritariamente por Irán, a ejercer el derecho a la legítima defensa y responder a cualquier ataque contra sus posiciones, según informaron medios estatales el martes.La autorización del Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani, se produjo tras un ataque mortal contra el cuartel general de las FMP que dejó al menos 15 combatientes muertos