Irak permite al grupo de milicias respaldadas por Irán responda a los ataques contra sus posiciones [EN]

El Consejo de Seguridad Nacional de Irak autorizó a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de grupos armados chiíes respaldada mayoritariamente por Irán, a ejercer el derecho a la legítima defensa y responder a cualquier ataque contra sus posiciones, según informaron medios estatales el martes.La autorización del Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani, se produjo tras un ataque mortal contra el cuartel general de las FMP que dejó al menos 15 combatientes muertos
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Estas milicias son el principal ejército de Iraq, más numerosas y mejor armadas en muchos aspectos que el propio ejército nacional que se disolviera, como un terrón de azúcar en agua, tras los enfrentamientos contra el estado islámico de hace unos años, y aún hoy sigue recomponiéndose (era una de los objetivos de la misión de la OTAN allí antes de evacuar)
(el Iraq árabe, el Iraq kurdo está a su bola aguantando bombardeos iraníes a posiciones y bases de EEUU en su región, y no quiere saber nada de la guerra)