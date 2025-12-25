Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones

La Audiencia Nacional ha rechazado archivar una investigación penal iniciada en 2018 tras desestimar el recurso de apelación presentado por un investigado vinculado al sector del calzado de Elche, que reclamaba el cierre de la causa al considerar inexistentes los indicios de delito en su actuación. La Sala de lo Penal, en un auto dictado el 5 de diciembre de 2025, confirma así la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 3 y avala la continuidad de una instrucción centrada en un presunto fraude millonario en el ámbito del IVA.