Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones

La Audiencia Nacional ha rechazado archivar una investigación penal iniciada en 2018 tras desestimar el recurso de apelación presentado por un investigado vinculado al sector del calzado de Elche, que reclamaba el cierre de la causa al considerar inexistentes los indicios de delito en su actuación. La Sala de lo Penal, en un auto dictado el 5 de diciembre de 2025, confirma así la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 3 y avala la continuidad de una instrucción centrada en un presunto fraude millonario en el ámbito del IVA.

XtrMnIO #3 XtrMnIO
Maldito Zapatero corrupto con su oro y sus diamantes de Venezuela y ahora no paga el IVA!! :shit:
Ludovicio #5 Ludovicio
#3 Ríete pero, con menos que esto, Manos Limpias te pone una denuncia contra el expresidente del gobierno y el juez Peinado te la prolonga unos años.
#2 chavi
Anda que no habrá puesto suelas este zapatero... :troll: :troll:

Seguro que solo tocó un zapato en su vida para ponerlo en su pié
Bourée #4 Bourée
#2 Esta noticia tiene cojones cordones!
smilo #6 smilo
Cuando leía el titular decía madre mía el zapatero debe haberla liado, pero no es un zapatero, sino un empreusario de esos patriotas.
kinz000 #8 kinz000
No será la familia del Vito Quiles?????
Andreham #7 Andreham
Uy, si en este pueblucho el zapatero que no ha defraudado a Hacienda no es zapatero.
