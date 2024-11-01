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Investigan como homicidio imprudente la muerte de dos pacientes oncológicos que recibieron una dosis 6 veces mayor en Burgos

Investigan como homicidio imprudente la muerte de dos pacientes oncológicos que recibieron una dosis 6 veces mayor en Burgos

Los hechos ocurrieron en el Hospital Universitario de Burgos, la investigación se ha abierto después de que tanto el Defensor del Paciente como dos afectados denunciaran una supuesta negligencia.

| etiquetas: burgos , hospital , homicidio , cáncer
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6 comentarios
19 4 0 K 155 actualidad
ankra #4 ankra
#3 Soy informático. Lo que quiero decir es que cuando hay vidas o pasta de por medio, no puedes dejar algo a que una única persona no se equivoque porque nos equivocamos y es normal. Si al conductor de un tren le da un infarto o se distrae, no puede significar que mueran 200 personas

Una persona crea el tratamiento, otra revisa que está correcta
3 K 51
efectogamonal #5 efectogamonal *
El HUBU está gestionado por una empresa privada, cuyo dueño es el hijo de Méndez Pozo, jefe de Burgos y dueño de la mayoría de los medios de disuasión manipulada a nivel nazional, como el diario de Bulos y de la construtora la que le conceden la gran mayoria de los contratos públicos.

El HUBU lo construyó él por y para gestión y posterior precarización de su vástago.

Alguien realmente piensa que la justicia va a tirar de este hilo para depurar responsabilidades?

Exacto, ahora sigan circulando, que aquí no hay nada que ver {0x1f525}
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YeahYa #1 YeahYa
Aquí hay dos opciones:

- Un sanitario que no ha hecho bien su trabajo estando en plenas condiciones y se ha cargado a dos personas
- Un sanitario que llevaba días encadenando guardias y jornadas maratonianas que se ha equivocado.

En el primer caso, la justicia debería ir a por el sanitario. En el segundo, a por la dirección del hospital.
0 K 20
ankra #2 ankra
#1 En el primer caso deberían ir a prisión el sanitario y en mayor medida el que firmó el protocolo para administrar el tratamiento.

Todo lo que hago lo revisan 2 personas y verifican varios miles de tests y no esta la vida de nadie en juego
3 K 63
YeahYa #3 YeahYa
#2 Gracias por la aclaración.

Es decir, si un sanitario se equivoca debería haber alguien por encima que enmiende el error, si he entendido bien.

Por tanto, ¿la responsabilidad penal iría hacia el sanitario? Es lo que no me queda claro de lo que explicas. Entiendo que eres enfermer@ o médic@
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#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 #1 Leyendo la noticia el error parece que se produce en la farmacia del hospital que es donde se hacen dosificaciones y disoluciones de la concentración a administrar.
1 K 34

menéame