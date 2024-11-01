Investigan casos de maltrato a menores en una guardería de Jerez

Una docente de la Escuela Infantil La Granja ha sido despedida tras confirmarse, a través de unas grabaciones, agresiones a cuatro menores. Se ha visto (en sólo unos días de grabación) cómo la profesora agrede a cuatro niños diferentes en distintos momentos. A uno le da un guantazo y lo sienta bruscamente. A otro le tira un pellizco en el moflete. A otro le tira del pelo...", cuenta el familiar de uno de los menores agredidos. Todo comenzó tras alertar un padre de "una actitud rara" por parte de la docente con los niños al recogerlos en la...