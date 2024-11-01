Investigadores surcoreanos desarrollan la primera tecnología de refrigeración magnética de ciclo completo, sin gases contaminantes

La refrigeración magnética evita por completo los gases refrigerantes tradicionales. En lugar de comprimir y expandir fluidos, utiliza el efecto magnetocalórico, un fenómeno en el que ciertos materiales cambian de temperatura al exponerse a un campo magnético. Hasta aquí la teoría; el desafío real siempre ha estado en llevar esto al mercado: materiales caros, dependientes de elementos críticos, y procesos de fabricación complicados que frenaban cualquier despliegue masivo.