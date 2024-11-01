edición general
Investigadores surcoreanos desarrollan la primera tecnología de refrigeración magnética de ciclo completo, sin gases contaminantes

La refrigeración magnética evita por completo los gases refrigerantes tradicionales. En lugar de comprimir y expandir fluidos, utiliza el efecto magnetocalórico, un fenómeno en el que ciertos materiales cambian de temperatura al exponerse a un campo magnético. Hasta aquí la teoría; el desafío real siempre ha estado en llevar esto al mercado: materiales caros, dependientes de elementos críticos, y procesos de fabricación complicados que frenaban cualquier despliegue masivo.

vvjacobo #1 vvjacobo
dime por dios que esto no hace ruido.
#2 angar300
En casa de mi abuelo había un botijo. Enfriaba el agua y no hacía ruido...
