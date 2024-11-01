edición general
Investigadores crean calzoncillos capaces de medir flatulencias en tiempo real

Hasta ahora la ciencia no había sido capaz de medir flatulencias con precisión. Pero un nuevo estudio estadounidense ofrece por primera vez cifras precisas y bastante sorprendentes sobre el tema, gracias a una calzoncillo inteligente que incorpora un pequeño dispositivo con un sensor para poder medir las emisiones de gases durante la vida cotidiana. El equipo liderado por el biólogo intestinal Brantley Hall busca así resolver un problema que lleva décadas sin solución en medicina: medir la producción excesiva de gases en el tracto digestivo.

vilgeits #4 vilgeits
Esperemos que la noticia sea cierta y no vaporware.
1 K 17
makinavaja #7 makinavaja
Supongo que los científicos que lo han desarrollado estarán orgullosos!!!! :troll: :troll:
0 K 12
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo *
¡Por fin!

Ya era hora de tener algo para cuantificar la intensidad de las flatulencias.

Que tengo algún colega, con un poder que no baja de 4000, y ahora podremos demostrarlo.
0 K 12
Meneanauta #2 Meneanauta
#1 La sociedad lo agradecerá. Lo estábamos pidiendo a gritos.
0 K 20
#3 Nasser
A Ayuso le medirán los discursos :troll:
0 K 11
silencer #8 silencer
Alguno le dará la vuelta al cuentakilometros!
0 K 10
Kamillerix #9 Kamillerix
Si alguien tiene oído musical, no hace falta más... :troll:
0 K 10
ronko #5 ronko
It´s over 9000 !!!
0 K 7
#6 snubbe
Y te envia un whatsapp con los resultado cada vez...
0 K 6

