Investigadores crean calzoncillos capaces de medir flatulencias en tiempo real

Hasta ahora la ciencia no había sido capaz de medir flatulencias con precisión. Pero un nuevo estudio estadounidense ofrece por primera vez cifras precisas y bastante sorprendentes sobre el tema, gracias a una calzoncillo inteligente que incorpora un pequeño dispositivo con un sensor para poder medir las emisiones de gases durante la vida cotidiana. El equipo liderado por el biólogo intestinal Brantley Hall busca así resolver un problema que lleva décadas sin solución en medicina: medir la producción excesiva de gases en el tracto digestivo.