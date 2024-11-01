Investigadas por prevaricación dos concejalas de Vox en Murcia que habrían evitado el concurso público de casi 300.000 euros

La formación local del PSOE en el municipio murciano de Las Torres de Cotillas fue la encargada de interponer la denuncia a estas dos concejalas por posible prevaricación. Tras analizar la demanda, la jueza de Instrucción de Molina de Segura aprecia indicios suficientes para abrir una investigación al hallar en la contratación de las fiestas patronales de “características que permiten presumir la posible existencia de delito”.