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Investigadas por prevaricación dos concejalas de Vox en Murcia que habrían evitado el concurso público de casi 300.000 euros

Investigadas por prevaricación dos concejalas de Vox en Murcia que habrían evitado el concurso público de casi 300.000 euros

La formación local del PSOE en el municipio murciano de Las Torres de Cotillas fue la encargada de interponer la denuncia a estas dos concejalas por posible prevaricación. Tras analizar la demanda, la jueza de Instrucción de Molina de Segura aprecia indicios suficientes para abrir una investigación al hallar en la contratación de las fiestas patronales de “características que permiten presumir la posible existencia de delito”.

| etiquetas: tribunales , comunidades autónomas uniprovinciales , extremocentrismo
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2 comentarios
13 2 0 K 106 actualidad
Ludovicio #2 Ludovicio
A ver cuándo se termina de enterar la gente de que, atendiendo a lo que significa derecha política, todos los políticos de derechas están ahí para aprovecharse del puesto.

A más de derechas, más ladrón.
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#1 BoosterFelix *
No podéis esperar menos de una formación política que quiere pagar las pensiones futuras reduciendo el gasto duplicado en administraciones autonómicas pero luego aumentándolo en administraciones municipales.

Votad a Vox. El populismo parece que funciona, luego debe funcionar, igual que los patos.
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menéame