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Casi 300.000 euros "apalabrados" para las fiestas: investigan a dos concejalas de Vox en Las Torres de Cotillas por prevaricación

Casi 300.000 euros "apalabrados" para las fiestas: investigan a dos concejalas de Vox en Las Torres de Cotillas por prevaricación

"A un mismo proveedor, por ejemplo, se le pagó presuntamente más de 150.000 a través de once contratos menores", detalla el PSOE de la localidad murciana.

| etiquetas: prevaricación , vox , torres de cotillas
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3 comentarios
11 2 0 K 148 actualidad
#1 UNX
Estas concejalas estarán pronto en la cúpula del partido, han demostrado su valía.
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#3 laruladelnorte
, los contratos, presuntamente, fueron hechos de palabra, sin dinero reservado para pagarlos y dividiéndolos para evitar la celebración de un concurso público y, así, adjudicarlos a dedo.

¡Jolín! que resabiados están...
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pabscon #2 pabscon
Dan lo que prometen, gente de fiar
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menéame