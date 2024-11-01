edición general
¡Inversores en alerta! ¿Puede Bitcoin llegar a valer 0?

¿Puede Bitcoin llegar a valer cero? Análisis Javier Molina y Javier Pastor de la situación, características del activo y la infraestructura de bitcoin para ver su precio.

comentarios
JoseRvValjean
El humo puede llegar a valer 0 naturalmente, también puede valer 1 millón depende de la pura especulación.
Kleshk
Por poder, puede
drstrangelove
Mientras haya manos muy gordas detrás, no creo que se vaya a cero. El día que sólo haya pececillos, igual sí que habría que preocuparse...
aruleno
¿Puede el dolar valer 0?
Jaime131
Lo que diga la escala logarítmica.
cajadecartonmojada
#1 Pues entonces no, según cómo lo mires :-P
sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí: www.meneame.net/c/33037049

Grahml
#4 Parece ser que ya a está a un precio lo suficientemente atractivo como para que los "cazachollos" se dediquen a comprar masivamente.

Y otra vez a iniciar el ciclo.

#8 Me refiero a los "cazachollos" que compran a la baja.

Que también son los mismos que venden en los picos máximos, y más que "entrar en pánico" crean pánico a otros menos "profesionales".
Cuchifrito
#7 los cazachollos son muy de entrar en pánico y vender si ven que su chollo se puede convertir en una losa
Druidaferal
No, no puede. Para eso trillones de dólares deben sacar su dinero simultáneamente y eso no va a pasar.
Cuchifrito
#6 ¿Por qué simultáneamente? Solo tiene que producirse una espiral de miedo para que vayan saliendo gradualmente
Lutin
Ya vale cero ahora mismo, es un timo especulativo
