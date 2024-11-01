·
5
meneos
40
clics
¡Inversores en alerta! ¿Puede Bitcoin llegar a valer 0?
¿Puede Bitcoin llegar a valer cero? Análisis Javier Molina y Javier Pastor de la situación, características del activo y la infraestructura de bitcoin para ver su precio.
|
etiquetas
:
bitcoin
,
criptomoneda
,
especialización
,
0
5
0
1
K
44
actualidad
12 comentarios
5
0
1
K
44
actualidad
#5
JoseRvValjean
El humo puede llegar a valer 0 naturalmente, también puede valer 1 millón depende de la pura especulación.
3
K
39
#2
Kleshk
Por poder, puede
0
K
11
#10
drstrangelove
Mientras haya manos muy gordas detrás, no creo que se vaya a cero. El día que sólo haya pececillos, igual sí que habría que preocuparse...
0
K
11
#11
aruleno
¿Puede el dolar valer 0?
1
K
11
#1
Jaime131
Lo que diga la escala logarítmica.
0
K
10
#3
cajadecartonmojada
*
#1
Pues entonces no, según cómo lo mires
0
K
12
#4
sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí:
www.meneame.net/c/33037049
0
K
10
#7
Grahml
*
#4
Parece ser que ya a está a un precio lo suficientemente atractivo como para que los "cazachollos" se dediquen a comprar masivamente.
Y otra vez a iniciar el ciclo.
#8
Me refiero a los "cazachollos" que compran a la baja.
Que también son los mismos que venden en los picos máximos, y más que "entrar en pánico" crean pánico a otros menos "profesionales".
0
K
20
#8
Cuchifrito
#7
los cazachollos son muy de entrar en pánico y vender si ven que su chollo se puede convertir en una losa
0
K
11
#6
Druidaferal
No, no puede. Para eso trillones de dólares deben sacar su dinero simultáneamente y eso no va a pasar.
0
K
9
#9
Cuchifrito
#6
¿Por qué simultáneamente? Solo tiene que producirse una espiral de miedo para que vayan saliendo gradualmente
0
K
11
#12
Lutin
Ya vale cero ahora mismo, es un timo especulativo
0
K
7
