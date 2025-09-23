edición general
La inversión extranjera en España se hunde un 60% hasta junio y cae a cotas inéditas desde 2014

La inversión extranjera en España se hunde un 60% hasta junio y cae a cotas inéditas desde 2014

Entre enero y junio de 2025, España contabilizó un total de 8.476 millones de inversión extranjera bruta en nuestro país, lo que supone un desplome del 60% sobre el mismo periodo de 2024, según los datos actualizados ayer por la Secretaría de Estado de Comercio.

Comentarios destacados:    
meroespectador
Si la inversión no se traduce en riqueza y empleo sino en fondos buitre comprando pisos y esto se reduce bienvenida sea.
9 K 104
Lyovin81
#9 Tal cual.
1 K 19
mis_cojones_en_bata
Muro de pago  media
2 K 34
NPCMeneaMePersigue
#4 Yo no pago y lo estoy viendo bien en chrome y brave  media
2 K 22
NPCMeneaMePersigue
Bueno bueno lo peligroso que es esto para que salgan a atacarme #2 y con mentiras en #4 y votándose entre ellos :-)
0 K 18
rob
#4 Lo he leído sin ningún problema.
1 K 33
NPCMeneaMePersigue
#11 Efectivamente hay que tapar esta noticia por parte de la mafia, porque yo lo veo, #7 también

Pero los que normalmente me insultan y atacan por contar la verdad se inventan que no se puede ver
0 K 18
Pertinax
#12 Que sí, lo que tú digas, pero es muro de pago.
Y se un poco coherente, no respondas a quienes tienes ignorados. Te pillé antes de ignorarme de nuevo.
0 K 11
NPCMeneaMePersigue
#13 Pero si llevo días sin decir holocausto como me pedisteis y ahora estás aquí intentando atacarme con tonterías para silenciar la noticia porque habéis recibido sobres para silenciarme
0 K 18
Pertinax
#16 ¡Chupito!
0 K 11
NPCMeneaMePersigue
#17 Hago lo que me pedís y aún así seguís persiguiendome, atacándome... jajajaj estáis desesperados eh #2
0 K 18
Pertinax
#19 Un auténtico sinvivir, créeme.
0 K 11
NPCMeneaMePersigue
#22 eres pertinaz, ale al ignore de nuevo
0 K 18
Pertinax
#26 Otro dramón. No sé cómo lograré superarlo.
0 K 11
rob
#13 Ahí te dejo el articulo.

España contabiliza 8.476 millones de inversión foránea bruta en el primer semestre de 2025. La cifra es aún menor si se contabiliza solo la inversión en capital y patrimonio: 7.573 millones, el dato más bajo en un primer semestre en más de una década. Madrid copa el 53% frente al 14% de Cataluña.

Una de las razones que explican que la semana pasada el INE revisara con fuerza al alza el PIB de 2024 (del 3,2% calculado inicialmente al 3,5%) fue el sorprendente…   » ver todo el comentario
1 K 33
NPCMeneaMePersigue
#20 #4 #11 en #18 lo podéis leer
0 K 18
Pertinax
#4 Efectivamente.  media
0 K 11
Marisadoro
Sorprendente impulso de la inversión total en España, que, según el instituto estadístico, habría crecido finalmente un 4,7% , más del doble de lo estimado. Con avances interanuales del 3,7% en el primer trimestre y del 5,3% en el segundo.

Buen titular.
2 K 32
NPCMeneaMePersigue
#21 si lo tiene
0 K 18
NPCMeneaMePersigue
Por esto niegan el cambio climático, porque ya se vió el verano que los sitios que antes estaban llenos de gente con dinero, ya no lo están.

Y no importan los precios, la demanda en zonas de gente con pasta es INELASTICA. Es el calor que espanta a los especuladores
0 K 18
Pertinax
#1#1 Noh vamoh a veh nun holocausto que no sabemoh ande noh hemos metío.
0 K 11
NPCMeneaMePersigue
#2 Siempre que tengo razón salís a atacarme :-)
0 K 18
cunaxa
#3 En este caso, si tienes alguna razón es de casualidad. El artículo no tiene ninguna relación con tu primer comentario.
¿ Seguro que querías enviar esto ?
0 K 8
NPCMeneaMePersigue
#24 Si, claro, está explicado en #1
0 K 18
Veo
#1 que la vivienda está ya en su punto más alto histórico lo mismo tiene algo que ver con la reducción de la inversión extranjera... yust sayin...
1 K 22
NPCMeneaMePersigue
#8 y que la demanda cae en zonas calurosas  media
1 K 33
cunaxa
#1 Lo que dices no tiene ninguna relación con la noticia.
0 K 8
cunaxa
No se puede leer.
0 K 8

