La inversión extranjera en España se hunde un 60% hasta junio y cae a cotas inéditas desde 2014

Entre enero y junio de 2025, España contabilizó un total de 8.476 millones de inversión extranjera bruta en nuestro país, lo que supone un desplome del 60% sobre el mismo periodo de 2024, según los datos actualizados ayer por la Secretaría de Estado de Comercio.
España contabiliza 8.476 millones de inversión foránea bruta en el primer semestre de 2025. La cifra es aún menor si se contabiliza solo la inversión en capital y patrimonio: 7.573 millones, el dato más bajo en un primer semestre en más de una década. Madrid copa el 53% frente al 14% de Cataluña.
Una de las razones que explican que la semana pasada el INE revisara con fuerza al alza el PIB de 2024 (del 3,2% calculado inicialmente al 3,5%) fue el sorprendente
