El invento creado por investigadores andaluces para saber si una mascarilla ha dejado de proteger

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha dado un paso relevante en el ámbito de la innovación sanitaria tras obtener una patente europea para un sistema que permite saber, de un solo vistazo, cuándo una mascarilla deja de ser eficaz. Se trata de una solución sencilla, visual y pensada para resolver uno de los grandes problemas asociados al uso prolongado de estos elementos de protección: la falta de un aviso claro que indique cuándo deben ser sustituidos.