El invento creado por investigadores andaluces para saber si una mascarilla ha dejado de proteger

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha dado un paso relevante en el ámbito de la innovación sanitaria tras obtener una patente europea para un sistema que permite saber, de un solo vistazo, cuándo una mascarilla deja de ser eficaz. Se trata de una solución sencilla, visual y pensada para resolver uno de los grandes problemas asociados al uso prolongado de estos elementos de protección: la falta de un aviso claro que indique cuándo deben ser sustituidos.
No sólo por las que no la llevan puestas.
Que está bien que la potencial "víctima" sepa qué riesgo tiene, pero si el que la lleva puesta depende principalmente de que le informen desde fuera que la mascarilla es inservible, pues ahí existe un "flow" más que destacable.
PD: Otra cosa es que esté conectado el invento al móvil y te mande una notificación .