El invento creado por investigadores andaluces para saber si una mascarilla ha dejado de proteger

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha dado un paso relevante en el ámbito de la innovación sanitaria tras obtener una patente europea para un sistema que permite saber, de un solo vistazo, cuándo una mascarilla deja de ser eficaz. Se trata de una solución sencilla, visual y pensada para resolver uno de los grandes problemas asociados al uso prolongado de estos elementos de protección: la falta de un aviso claro que indique cuándo deben ser sustituidos.

#2 Grahml *
Y una pregunta, entendiendo que este tipo de mascarillas que aparece en la imagen, sirven para proteger a los demás de ser contagiado por el que la lleva, ¿no debería ser la marca también claramente visible por el que la porta?

No sólo por las que no la llevan puestas.

Que está bien que la potencial "víctima" sepa qué riesgo tiene, pero si el que la lleva puesta depende principalmente de que le informen desde fuera que la mascarilla es inservible, pues ahí existe un "flow" más que destacable.

PD: Otra cosa es que esté conectado el invento al móvil y te mande una notificación xD .
1
#4 Grahml
#2 Tengo una errata que ya no puedo corregir. :-/
0
UsuarioXY #5 UsuarioXY
#2 ojalá existiesen los espejos.
1
#6 Grahml
#5 Pues hay tiendas de ropa en los que cuesta horrores encontrar un espejo
0
tul #1 tul
sale un sobre y pita señalando que ya toca ir preparando el siguiente pelotazo, burnett style :troll:
1
wata #7 wata
No le auguro mucho recorrido. El coste para la sanidad pública sería brutal.
0
alfema #3 alfema
En plena pandemia las mascarillas básicas creo que recomendaban cambiarlas cada 4 horas de uso, al menos eso es lo que hacíamos en el trabajo, después de reclamarlo, que al principio nos daban una para todo el día.
0

