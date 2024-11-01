·
3
meneos
6
clics
Inventan un chicle que cambia de sabor cuando tienes la gripe
Este test de la gripe consiste en un chicle que libera sabor a tomillo cuando se encuentra con el virus causante de la enfermedad.
chicle
,
gripe
,
test sanitario
,
innovación
3
0
0
K
39
ciencia
1 comentarios
#1
cangancho
pensaba que sería con sabor a "pollo"
0
K
9
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
