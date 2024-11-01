edición general
Inventan un chicle que cambia de sabor cuando tienes la gripe

Este test de la gripe consiste en un chicle que libera sabor a tomillo cuando se encuentra con el virus causante de la enfermedad.

#1 cangancho
pensaba que sería con sabor a "pollo"
