edición general
5 meneos
18 clics
Invadidos, una web que monetiza el odio catapultada por Torre Pachecho

Invadidos, una web que monetiza el odio catapultada por Torre Pachecho

Newtral desvela los autores de 'Invadidos', una web antiinmigración que utiliza periodistas falsos y que pide dinero para financiar el odio.

| etiquetas: autores , invadidos , antiinmigración , periodistas , falsos , odio , rusia
4 1 0 K 74 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 74 actualidad
camvalf #1 camvalf
No he leído la noticia pero seguro que no hay sorpresa y es de algún habitual de los trapicheos.
0 K 11
#2 surco
Yo si, y no se que hacer, la noticia merece ser meneada ya que retrata la web, pero por otro lado no me apetece darle publi a esa web
0 K 10
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 catapultada por Torre Pachecho

A lo más despreciable de la sociedad (y todos sabemos qué tipo de escoria se sumó a difundir los bulos y justificar las cacerías) ya les va a llegar por sus "canales de información", para mí siempre es mejor opción denunciar este tipo de estercoleros ideológicos, saber de donde vienen los bulos y poder desmontarlos.
0 K 17
#4 anamabel
Estercoleros ideológicos con poca idea y más gusto por la acción que por la razón.
Mucho más fácil perseguir morenos en Torre Pacheco que plantar cara a los empresarios y caciques que los explotan
0 K 7

menéame