Invadidos, una web que monetiza el odio catapultada por Torre Pachecho
Newtral desvela los autores de 'Invadidos', una web antiinmigración que utiliza periodistas falsos y que pide dinero para financiar el odio.
|
etiquetas
:
autores
,
invadidos
,
antiinmigración
,
periodistas
,
falsos
,
odio
,
rusia
4
1
0
K
74
actualidad
4 comentarios
#1
camvalf
No he leído la noticia pero seguro que no hay sorpresa y es de algún habitual de los trapicheos.
0
K
11
#2
surco
Yo si, y no se que hacer, la noticia merece ser meneada ya que retrata la web, pero por otro lado no me apetece darle publi a esa web
0
K
10
#3
MiguelDeUnamano
#2
catapultada por Torre Pachecho
A lo más despreciable de la sociedad (y todos sabemos qué tipo de escoria se sumó a difundir los bulos y justificar las cacerías) ya les va a llegar por sus "canales de información", para mí siempre es mejor opción denunciar este tipo de estercoleros ideológicos, saber de donde vienen los bulos y poder desmontarlos.
0
K
17
#4
anamabel
Estercoleros ideológicos con poca idea y más gusto por la acción que por la razón.
Mucho más fácil perseguir morenos en Torre Pacheco que plantar cara a los empresarios y caciques que los explotan
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
