Inti Illimani - Malagueña  

Malagueña, canción interpretada por Inti Illimani (histórico) en su concierto en el Estadio Nacional de Chile, en 2004. Esta canción está basada en el son huasteco mexicano "La Malagueña Salerosa", atribuida alos compositores mexicanos Pedro Galindo en coautoría con Elpidio Ramírez Burgos. El son huasteco nació como fusión de la música tradicional nativa americana, la poesía hispánica del siglo XVII y la música española de los siglos siguientes.
He subido este vídeo porque para mí este concierto de 2004 de Inti Illimani es de los mejores que tienen. Cada uno de los músicos es magnífico, es emocionante ver cómo el virtuosismo de cada uno encaja también en este conjunto.
Aunque no te guste este tipo de música, dale una oportunidad, ponlo con el volumen bien alto y verás cómo te tiemblan hasta las entrañas cuando todos los instrumentos están en su punto álgido. El final es magistral, para mi gusto.
www.youtube.com/watch?v=34nhCnlzmEQ&list=RD34nhCnlzmEQ&index=1
