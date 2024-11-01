Inti Illimani - Malagueña  

Malagueña, canción interpretada por Inti Illimani (histórico) en su concierto en el Estadio Nacional de Chile, en 2004. Esta canción está basada en el son huasteco mexicano "La Malagueña Salerosa", atribuida alos compositores mexicanos Pedro Galindo en coautoría con Elpidio Ramírez Burgos. El son huasteco nació como fusión de la música tradicional nativa americana, la poesía hispánica del siglo XVII y la música española de los siglos siguientes.