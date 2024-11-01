edición general
Interrumpida la circulación de la línea R1 de Rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra

Interrumpida la circulación de la línea R1 de Rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra

Adif ha notificado este viernes sobre las 16:18 horas que ha quedado interrumpida la circulación de la línea R1 de Rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra. Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible. Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes para los viajeros afectados. En esta misma linea de la R1 tuvo lugar el pasado martes otro incidente, cuando un tren descarriló

Sinfonico #2 Sinfonico
Trenéame?
#3 Eukherio
#2 Están los medios geneneral emocionadísimos con cualquier noticia que tenga que ver con trenes estos días. Cada retraso o golpe durante los próximos días va directo a portada.
Sinfonico #5 Sinfonico
#3 Sí, del juicio a Granados y su cohorte has visto algo? ...es que lo importante ahora son los trenes, no la corrupción sistemática del PP
YeahYa #1 YeahYa
Todo en orden, que es Rodalies.
MacMagic #4 MacMagic
Estas cosas son las que los urbanitas de Barcelona no comprenden de la gente que venimos de pueblos y otras localidades a trabajar (por obligación) y en vehículo privado.

Pero claro, lo mejor siempre es prohibir y no ofrecer un transporte público de calidad.
#6 AlexGuevara
La noticia va a ser que los trenes Renfe Rodalíes funcionen en Catalunya

Caos y desinversión sin fin. Vergüenza de gestión y falta de respeto total del Estado central a las clases populares catalanas
