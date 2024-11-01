Adif ha notificado este viernes sobre las 16:18 horas que ha quedado interrumpida la circulación de la línea R1 de Rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra. Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible. Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes para los viajeros afectados. En esta misma linea de la R1 tuvo lugar el pasado martes otro incidente, cuando un tren descarriló