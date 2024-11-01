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Interrumpen el juicio de Kitchen porque el tribunal no quiere perderse el juicio a Ábalos

Interrumpen el juicio de Kitchen porque el tribunal no quiere perderse el juicio a Ábalos

Este miércoles, la presidenta del tribunal de Kitchen ha decidido suspender el juicio a la operación parapolicial ilegal del PP para no perderse la segunda jornada del juicio al exministro socialista José Luis Ábalos, centrada en la «arbitraria contratación» de dos mujeres vinculadas a él en empresas públicas. «La actualidad manda», han argumentado los magistrados de la Sección Cuarta, que han rechazado investigar a María Dolores de Cospedal.

| etiquetas: pp , corrupción , kitchen , rajoy , cospedal , ábalos , psoe
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4 comentarios
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#1 solojavi
Las noticias de EMT cada día que pasa parecen más reales :palm:
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#2 Eukherio
#1 Es que es una pasad el circo que están montando con el juicio a Ábalos.
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pepel #4 pepel
Los dos tienen la sentencia dictada.
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#3 Leon_Bocanegra
Ya es casualidad que después de trece años, el caso Kitchen venga a coincidir con el de Abalos.
Luego que si el mundotoday está muy escorado a la izquierda
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menéame