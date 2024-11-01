Interrumpen el juicio de Kitchen porque el tribunal no quiere perderse el juicio a Ábalos

Este miércoles, la presidenta del tribunal de Kitchen ha decidido suspender el juicio a la operación parapolicial ilegal del PP para no perderse la segunda jornada del juicio al exministro socialista José Luis Ábalos, centrada en la «arbitraria contratación» de dos mujeres vinculadas a él en empresas públicas. «La actualidad manda», han argumentado los magistrados de la Sección Cuarta, que han rechazado investigar a María Dolores de Cospedal.