Interior cesa al nuevo comisario de Lleida al conocerse que tiene una condena por acoso sexual

El Ministerio del Interior ha ordenado el cese del comisario Antonio José Royo Subías, al que había puesto al frente de la Policía Nacional en Lleida, tras trascender que este mando policial tenía una condena por acoso sexual. Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado la orden de cesar a este comisario de 63 años que fue condenado en 1999 por acoso sexual a una subordinada. Fue condenado por la Audiencia de Guipúzcoa y el Tribunal Supremo al considerar probado que presionó en 1999 a una subordinada para que mantuviera relaciones.
| etiquetas: comisario , lleida , cese , acoso
