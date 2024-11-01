edición general
15 meneos
17 clics
Interior cesa al nuevo comisario de Lleida al conocerse que tiene una condena por acoso sexual

Interior cesa al nuevo comisario de Lleida al conocerse que tiene una condena por acoso sexual

El Ministerio del Interior ha ordenado el cese del comisario Antonio José Royo Subías, al que había puesto al frente de la Policía Nacional en Lleida, tras trascender que este mando policial tenía una condena por acoso sexual. Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado la orden de cesar a este comisario de 63 años que fue condenado en 1999 por acoso sexual a una subordinada. Fue condenado por la Audiencia de Guipúzcoa y el Tribunal Supremo al considerar probado que presionó en 1999 a una subordinada para que mantuviera relaciones.

| etiquetas: comisario , lleida , cese , acoso
12 3 0 K 127 actualidad
8 comentarios
12 3 0 K 127 actualidad
Feindesland #3 Feindesland
Si hubiera estado condenado por asesinato se diría que ya pagó su deuda con la sociedad y que es el momento de pasar página.
:-D :-D :-D
6 K 84
GeneWilder #4 GeneWilder *
Si hubiera cumplido una condena por terrorismo en 1999 seguiría en su puesto.

#3 Te me adelantaste.
4 K 57
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#4 Pues si pasó por Guipúzcoa igual un poco de terrorismo de estado si que realizó. Unas torturas, unas palizas, hay hábitos que requieren mucha fuerza de voluntad para abandonarlos. Y si respetas poco a tus subordinados, no me imagino como trata al resto.
1 K -2
tul #1 tul
trufado de joyitas esta el cuerpo
1 K 23
Kantinero #6 Kantinero *
edit
0 K 14
bronco1890 #8 bronco1890
Con la que han liado y la que les está cayendo el Marlaska nombra para un alto cargo a un condenado por acoso sexual.
Unos putos genios
0 K 11
kinz000 #7 kinz000
La pregunta debería ser cómo seguía de policía
0 K 10
Lamantua #2 Lamantua *
Putos salidos enfermos. Primero le nombran y después se enteran.? Se están luciendo.
0 K 8

menéame