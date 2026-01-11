edición general
10 meneos
135 clics
La inteligencia artificial permite identificar a un asesino nazi en una de las fotos más atroces del Holocausto

La inteligencia artificial permite identificar a un asesino nazi en una de las fotos más atroces del Holocausto

La imagen concentra todo el horror de la Shoah: un nazi apunta a la cabeza de un hombre, que mira a la cámara con una expresión casi desafiante. Hasta ahora no se conocía el nombre del asesino. Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial y a la colaboración de dos familiares, el historiador alemán Jürgen Matthäus ha logrado identificar al perpetrador: Jakobus Onnen, que tenía 34 años en el momento de los hechos y que murió en 1943 durante un ataque de partisanos soviéticos. La víctima, en cambio, sigue siendo desconocida.

| etiquetas: ia , nazi , asesinato , holocausto , vinnitsa
8 2 0 K 105 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 105 actualidad
cocolisto #2 cocolisto *
#1 Está cerrada...Yo dejaría ésta.
0 K 20
Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward
#2 TODOS los envíos se cierran automáticamente a los 30 días
0 K 20
#5 carraxe
Qué pena que la IA no sirva para encontrar IDFs disfrutando de vacaciones por el mundo
1 K 10
#4 Kuruñes3.0
A cuantos asesinaría ese cerdo antes de encontrar su merecido...
0 K 7

menéame