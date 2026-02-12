La inteligencia artificial detectará a los conductores que hablen por el móvil mientras conducen en Chipre

En Chipre se está promoviendo el uso de inteligencia artificial en las cámaras de vigilancia del tráfico para reducir el número de víctimas mortales en carretera. El ministro de Transportes señaló que se hará "hincapié en la detección de conductores distraídos mientras conducen, especialmente los que utilizan el teléfono móvil". Las cámaras de vigilancia del tráfico se programarán mediante inteligencia artificial para identificar rápidamente a los conductores que no tengan las manos en el volante o no lleven puesto el cinturón de seguridad.