La inteligencia artificial detectará a los conductores que hablen por el móvil mientras conducen en Chipre

En Chipre se está promoviendo el uso de inteligencia artificial en las cámaras de vigilancia del tráfico para reducir el número de víctimas mortales en carretera. El ministro de Transportes señaló que se hará "hincapié en la detección de conductores distraídos mientras conducen, especialmente los que utilizan el teléfono móvil". Las cámaras de vigilancia del tráfico se programarán mediante inteligencia artificial para identificar rápidamente a los conductores que no tengan las manos en el volante o no lleven puesto el cinturón de seguridad.

nemeame
El gran hermano se va abriendo camino, el primer paso fue llenar todo de cámaras por todas partes, el siguiente conectarlas a una IA que nos espíe a todos y por último vendrá el sistema de puntos sociales como en China y Black Mirror
Ferran
Me parece un buen uso.
