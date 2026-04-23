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Intel descontinúa varios proyectos Open Source en GitHub
Intel ha archivado diversos repositorios de GitHub pertenecientes a proyectos e iniciativas de código abierto impulsados por la compañía.
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#3
tul
parece que aun les quedaban pies en los que dispararse
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#2
DenisseJoel
Normal, ahora programar es un problema resuelto gracias a la IA, así que podrían seguir desarrollando esos proyectos sin apenas esfuerzo. Pero como Feijoo, no quieren hacerlo.
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#1
Ovidio
A ver, todos esos proyectos tienen licencia libre, por lo que cualquier fork es perfectamente legal
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