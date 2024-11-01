·
El Instituto Nobel confirma la filtración del Nobel de la Paz a María Corina Machado, pero no puede determinar cómo se produjo
El Instituto ha confirmado que varias personas colocaron cantidades significativas en páginas web de pronósticos horas antes del anuncio.
nobel
corina machado
actualidad
3 comentarios
#1
WcPC
Osea que Corina Machado como sabía que le concederían el nobel (ya que primero se avisa a la ganadora para saber si acepta) puso pasta en una web de apuestas para ganar dinero...
Menuda gentuza.
#2
bioibon
El nobel de la paz debería disolverse y entregar sus armas, porque es de vergüenza ya todo el historial que van acumulando de despropósitos
#3
lib_free
El premio Nobel esta muy desprestigiado sobre todo porque se someten claramente a las presiones de la CIA para sostener el relato que en cada momento le interese al gobierno de EEUU.
