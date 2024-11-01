edición general
El Instituto Nobel confirma la filtración del Nobel de la Paz a María Corina Machado, pero no puede determinar cómo se produjo

El Instituto ha confirmado que varias personas colocaron cantidades significativas en páginas web de pronósticos horas antes del anuncio.

WcPC #1 WcPC
Osea que Corina Machado como sabía que le concederían el nobel (ya que primero se avisa a la ganadora para saber si acepta) puso pasta en una web de apuestas para ganar dinero...
Menuda gentuza.
bioibon #2 bioibon
El nobel de la paz debería disolverse y entregar sus armas, porque es de vergüenza ya todo el historial que van acumulando de despropósitos
lib_free #3 lib_free
El premio Nobel esta muy desprestigiado sobre todo porque se someten claramente a las presiones de la CIA para sostener el relato que en cada momento le interese al gobierno de EEUU.
