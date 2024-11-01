edición general
El Instituto Nobel cancela la conferencia de prensa previa a la ceremonia del Premio de la Paz, informa la agencia NTB

El Instituto Nobel Noruego anunció este martes la cancelación de una conferencia de prensa prevista antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que se celebrará el miércoles, según informó la agencia de noticias NTB.

WcPC
Que la nueva "Nobel de la paz" esté planeando un ataque armado contra el gobierno de su propio país supongo que es complicado de justificar.
14
Verdaderofalso
#1 seguro que los de marketing lo arreglan
1
WcPC
#4 No es necesario, la historia lo olvidará...
Si Obama, el asesino de miles de inocentes a través de bombardeos y ataques aéreos sigue con su Nobel o el puto psicópata Kissinger....
Al final es cuestión de que queremos olvidar, no es necesario hacer ningún márketing, simplemente no se nombra lo que no interesa que recordemos.
0
pirat
#6 El tonto creído de Obama, con sus burlas en público supuso el detonante para instigar al anaranjao a freirnos con su presencia y probablemente acabar con el mundo que hemos conocido y el futuro de nuestros hijos.
Así que imagínate si la responsabilidad de ese chulito es poca y si las repercusiones de su actitud serán trascendentales.
1
WcPC
#7 Simplemente fue un fantoche que dejaron ir ahí porque era el típico gatopardo, poner a un "negro" (que no es negro, es, como mucho mulato) con mucha labia y que decía cambiaría todo, para no cambiar nada, porque no tocó nada de la distribución de la riqueza, que es lo importante.
Así desalentó a todo el mundo porque "no se puede cambiar nada" y cuando eso ocurre la gente solo quiere que "todo arda..."
El narankito es eso, la necesidad de que "todo…   » ver todo el comentario
0
Escafurciao
#1 pues a ver si no va a ser, por qué será exaequo con don zanahorio
0
Findeton
#1 Con el gobierno... ¿te refieres a Maduro el usurpador, el que perdió las elecciones?
0
Dene
Han metido la pata, hasta el fondo. Ahora es cuestión de ver si tienen lo que hace falta para sacarla
3
txepel
¿Qué pasó, ahora se sienten mal por haber entregado un Nobel de la Paz como coartada ética para una ofensiva militar como si fueran un Papa medieval? Ni que fuera la primera vez.
1
pirat
El odio a todo lo europedo del anaranjao incluye dinamitar el "prestigio" que pudieran tener estos premios con un "golpe de paz" en cuanto su candidata manchada reciba el galardón.
Les quedará dar premios a la torpeza ¡ Que pardillos !
Se jodan.
0

