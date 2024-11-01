El Instituto Nobel cancela la conferencia de prensa previa a la ceremonia del Premio de la Paz, informa la agencia NTB

El Instituto Nobel Noruego anunció este martes la cancelación de una conferencia de prensa prevista antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que se celebrará el miércoles, según informó la agencia de noticias NTB.
Si Obama, el asesino de miles de inocentes a través de bombardeos y ataques aéreos sigue con su Nobel o el puto psicópata Kissinger....
Al final es cuestión de que queremos olvidar, no es necesario hacer ningún márketing, simplemente no se nombra lo que no interesa que recordemos.
Así que imagínate si la responsabilidad de ese chulito es poca y si las repercusiones de su actitud serán trascendentales.
Así desalentó a todo el mundo porque "no se puede cambiar nada" y cuando eso ocurre la gente solo quiere que "todo arda..."
El narankito es eso, la necesidad de que "todo… » ver todo el comentario
Les quedará dar premios a la torpeza ¡ Que pardillos !
Se jodan.