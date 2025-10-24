edición general
Inoportuno apagón nuclear

La decisión de cerrar Almaraz y los demás reactores se tomó en otro contexto global; las nuevas circunstancias invitan a reconsiderarlo. El apagón nuclear español se decidió en 2019, cuando el contexto mundial era distinto al actual. El Gobierno fijó un calendario de cierres para todos los reactores que empieza con Almaraz I (2027) y termina con Trillo (2035). Cuando en 2020 se publicó en el BOE la última prórroga para Almaraz, se estableció que sería la última. El partido socialista confirmó este calendario en su programa electoral de 2023 y

Asimismov
El Gobierno recogió el calendario de las propias empresas y lo sceptó.
Ahora las empresas quieren cambiar lo acordado porque el precio de la electricidad es suficientemente alto, cuando todo el mundo sabe que lo mejor que le puede pasar a la península es tener un precio bajo de la energía elëctrica.
euacca
Las nucleares están muy bien si lo que necesitas es energía en abundancia y no tienes otra forma major de obtenerla, como le pasa a Francia, pero no sirven para momentos de escasez salvo que tengas montones como Francia, porque una central nuclear tiene que parar cuando tiene que parar, independientemente de tus necesidades, las suyas propias son más urgentes. Más vale un apagón que no atender las necesidades de la central
frg
#2 A Francia le pasa que tiene armamento nuclear, y para desarrollarlo necesitas conocimiento y material enriquecido, algo que consigue en un primer momento de sus centrales nucleares, de las que también aprovecha la electricidad generada consiguiento abaratar el desarrollo de armamento nuclear.

Hay formas mejores de conseguir energía, pero no las hay para conseguir armamento nuclear.
El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Deja el cuento de las armas, que los 7 países las han tenido antes de tener centrales nucleares.
Y los otros dos no han tenido nunca una central nuclear.

USA y URSS tenían 35.000 antes de que existieran las centrales nucleares.

¿O para que instaló Francia 60 centrales si lleva 45 años sin construir armas?
O los otros 25 países que no tienen armas.
loborojo
Funcionado hasta que exploten es el plan.
CerdoJusticiero
Qué inoportuno que las cosas envejezcan según pasan los años, sí.

Algo por el estilo le ocurre a El País, que antes era un periódico para progres controlado por el poder económico y ahora es un panfleto para señores que antes eran progres controlado por por el poder económico.
Druhftgckgtki
No sabía que los accidentes nucleares afectaban menos cuando las circunstancias cambian
tobruk1234
El problema de las centrales nucleares es su desechos, o sea se la barras de uranio una vez gastadas siguen siendo radiactivos y por lo tanto un desecho que necesita unas condiciones de almacenamuento muy caras y claro eso las electricas no quieren asumirlo, ni pagarlo; ahora mismo o hasta hace poco nos las estaba guardando francia a precio de langosta, pero Francia ya dijo en su dia que ese almacenamiento seria temporal y que españa tendria que construirse su propio cementerio de desechos…   » ver todo el comentario
