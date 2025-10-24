Inoportuno apagón nuclear

La decisión de cerrar Almaraz y los demás reactores se tomó en otro contexto global; las nuevas circunstancias invitan a reconsiderarlo. El apagón nuclear español se decidió en 2019, cuando el contexto mundial era distinto al actual. El Gobierno fijó un calendario de cierres para todos los reactores que empieza con Almaraz I (2027) y termina con Trillo (2035). Cuando en 2020 se publicó en el BOE la última prórroga para Almaraz, se estableció que sería la última. El partido socialista confirmó este calendario en su programa electoral de 2023 y
Ahora las empresas quieren cambiar lo acordado porque el precio de la electricidad es suficientemente alto, cuando todo el mundo sabe que lo mejor que le puede pasar a la península es tener un precio bajo de la energía elëctrica.
Hay formas mejores de conseguir energía, pero no las hay para conseguir armamento nuclear.
Y los otros dos no han tenido nunca una central nuclear.
USA y URSS tenían 35.000 antes de que existieran las centrales nucleares.
¿O para que instaló Francia 60 centrales si lleva 45 años sin construir armas?
O los otros 25 países que no tienen armas.
Algo por el estilo le ocurre a El País, que antes era un periódico para progres controlado por el poder económico y ahora es un panfleto para señores que antes eran progres controlado por por el poder económico.