Un inmunólogo se encara en directo con Nacho Abad tras sus elucubraciones sobre el hantavirus: “Tranquilidad, déjame hablar”

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando el presentador lanzó una controvertida reflexión sobre el ingreso en Ámsterdam de una azafata del mismo vuelo en el que viajaba la mujer fallecida por hantavirus. Tras varias interrupciones por parte del presentador, Corell tuvo que intervenir tajantemente para poder explicarse: “Nacho, Nacho, Nacho, déjame hablar, tranquilidad, déjame hablar, por favor”. Ante distintas afirmaciones por parte de los colaboradores, el inmunólogo trató de devolver la conversación al terreno estrictamente sanitari