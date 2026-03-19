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La inmigración no era tema en Argentina. Hasta que se convirtió en uno

Argentina siempre ha destacado por su apertura a la inmigración, acogiendo a europeos, latinoamericanos, judíos que huían de la persecución en Europa e incluso a los nazis que los habían perseguido. Pero bajo el mandato del presidente Javier Milei, un libertario de derecha, el gobierno se está sumando a una tendencia mundial de endurecimiento de la política migratoria, y está dando a conocer este cambio con un mensaje agresivo de aplicación de la ley, similar al empleado por el gobierno de Donald Trump.

| etiquetas: inmigracion , argentina , politica , milei , opinion
5 1 0 K 76 politica
5 comentarios
5 1 0 K 76 politica
Nube_Gris #3 Nube_Gris *
Es un rasgo distintivo del nazismo: desviar, concentrar y focalizar todos los problemas del país en un colectivo... y si es uno vulnerable mejor.
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aupaatu #2 aupaatu *
Tienen que unir a los Argentinos enfrentandolos a los fantasmas de la patria ,la bandera y los casi aborigenes de Argentina ,para seguir con el humo de la motosierra .
Me da que tienen mas probemas de integracion los Argentinos en Cisjordania y no precisamente por dar la turra cuando arranca una conversacion
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Connect #1 Connect
En Argentina siempre ha habido una aversión a los bolivianos (que se les llama 'bolitas' ) y a los paraguayos. Ultimamente también a los venezolanos que empezaron a llegar en masa. También llega mucho 'peruca' (peruano).

Pero vamos, de todos ellos, los 'bolitas' son los que más odio tienen los argentinos, y ha sido un tema candente desde hace muchos años. No se de donde ha aterrizado el del New York Times, pero no tiene mucha idea de la realidad del pais.
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GeneWilder #5 GeneWilder
Se trocearon hace 200 años y desde entonces están a hostias unos con otros, pero al menos son libres.
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toshiro #4 toshiro
Con tantísimo argentino emigrado, queda un poco raro, no?
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