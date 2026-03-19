La inmigración no era tema en Argentina. Hasta que se convirtió en uno

Argentina siempre ha destacado por su apertura a la inmigración, acogiendo a europeos, latinoamericanos, judíos que huían de la persecución en Europa e incluso a los nazis que los habían perseguido. Pero bajo el mandato del presidente Javier Milei, un libertario de derecha, el gobierno se está sumando a una tendencia mundial de endurecimiento de la política migratoria, y está dando a conocer este cambio con un mensaje agresivo de aplicación de la ley, similar al empleado por el gobierno de Donald Trump.
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Me da que tienen mas probemas de integracion los Argentinos en Cisjordania y no precisamente por dar la turra cuando arranca una conversacion
Pero vamos, de todos ellos, los 'bolitas' son los que más odio tienen los argentinos, y ha sido un tema candente desde hace muchos años. No se de donde ha aterrizado el del New York Times, pero no tiene mucha idea de la realidad del pais.