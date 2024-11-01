edición general
Por qué es injusto que 'Fallout' no ocupe un lugar entre las mejores series del momento: "Casi tan buena como 'The Last of Us'"

No se puede decir que Amazon Prime Video tenga demasiadas series que sean titanes mainstream, al estilo de 'Stranger Things' o 'Juego de tronos' en la competencia. Lo han intentado con propuestas como 'Los anillos de poder' con un resultado dejémoslo en aceptable, con 'Citadel' que fue un fracaso absoluto (aunque nos intentaron vender lo contrario) o con 'La rueda del tiempo', que tampoco terminó de cuajar. Si acaso, 'The Boys' sería su mayor fenómeno, junto quizás con la serie que hoy nos ocupa, la cual, creemos, no ha llegado a alcanzar...

Comentarios destacados:    
Sr.No #3 Sr.No
Casi tan? :ffu: :ffu: :ffu: Vale, tenemos escalas distintas, pero a mi parecer Fallout le da sopas con hondas por mucho que la otra también mole.
4 K 42
#5 Rixx
#3 Suscribo :-D
0 K 7
Ominous #9 Ominous
#3 Si es infumable. La primera temporada llegué pidiendo el pitido final. Y en la nueva temporada ya en el primer capítulo, ya estoy hastiado.
Ahora que, TLOU, la segunda ni me he atrevido a verla, pero la primera es bastante buena. No como el videojuego, pero buena.
1 K 22
#10 Beltza01
#3 Soy más de Yamaha.
0 K 7
obmultimedia #1 obmultimedia
Por tres razones obvias:
1 - La primera temporada fue anunciada a bombo y platillo y se subió enterita.
2 - Esta segunda temporada apenas ha tenido publicidad y optaron por el episodio semanal.
3- La excesiva publicidad metida como extersion para que pagues mas mientras visualizas los capitulos tira para atras a mucha gente.
1 K 18
mund4y4 #2 mund4y4
#1 Creo que es mejor sistema subir la temporada del tirón, sin ser fan la primera temporada me gustó y le seguí el hilo con facilidad. En la segunda me ha costado sangre, sudor y lágrimas aguantarla y eso que ha tenido un par de capítulos francamente buenos.
0 K 11
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 Nos han malacostumbrado al " "binge-watching" (maraton de capitulos) por culpa de Netflix y cuando una plataforma sube capitulos semana a semana pues se le pierde el interes.
1 K 18
Cabre13 #17 Cabre13
#4 Yo personalmente creo que publicar todo de golpe destruye el interés muchísimo más.
Por eso hay series de Netflix de las que se habla una semana al año, por que al cabo de unos pocos días la novedad se pierde y no hay razón para seguir hablando de la serie.
0 K 11
ur_quan_master #14 ur_quan_master
#2 te eso que recobrar los placeres y la paciencia del viejo mundo. :popcorn:
0 K 12
mund4y4 #15 mund4y4
#14 Veo muchas series semana a semana, también es algo que disfruto.
Simplemente es que no estoy familiarizada con Fallout y me parece un poco liosa con tantos grupos, subgrupos, pasado, presente, etc
La primera no la vi del tirón, pero sí que al ver dos capítulos al día se me fueron afianzando "conceptos".
En la segunda pude haberme esperado (culpa mía no haberlo hecho, evidentemente), sencillamente creí que lo llevaría bien y no fue el caso.
0 K 11
AndresEl_Lanas #11 AndresEl_Lanas
#1 ah, pero que la veis en las plataformas de pago?...
0 K 7
Gadfly #13 Gadfly
#11 el más listo de la clase
0 K 7
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
Lo mejor sería no ver ninguna plataforma de estos colegas de Trump.
0 K 17
Torrezzno #7 Torrezzno *
La segunda temporada ahora es cuando está remontando. Los 4-5 primeros han sido malísimos. Ahí están las notas en imdb.

Aún así mil veces mejor que la segunda temporada de the last of us que solo tiene un capítulo bueno, el segundo.
0 K 17
BlackDog #16 BlackDog
#7 A mi me esta gustando... voy por el capitulo 6 de la segunda, The last uf us no la he visto ni he jugado al juego... le daré un vistazo que he visto que esta en Prime Video
0 K 6
astronauta_rimador #6 astronauta_rimador
Diria que tiene 0 protagonistas/coprotagonistas adolescentes, eso tiene bastante que ver diría yo.
0 K 9
#8 mstk
casi tan buena como el mierdon de the last of us.
Eso es animar a la gente.
0 K 7

