Por qué es injusto que 'Fallout' no ocupe un lugar entre las mejores series del momento: "Casi tan buena como 'The Last of Us'"

No se puede decir que Amazon Prime Video tenga demasiadas series que sean titanes mainstream, al estilo de 'Stranger Things' o 'Juego de tronos' en la competencia. Lo han intentado con propuestas como 'Los anillos de poder' con un resultado dejémoslo en aceptable, con 'Citadel' que fue un fracaso absoluto (aunque nos intentaron vender lo contrario) o con 'La rueda del tiempo', que tampoco terminó de cuajar. Si acaso, 'The Boys' sería su mayor fenómeno, junto quizás con la serie que hoy nos ocupa, la cual, creemos, no ha llegado a alcanzar...
Ahora que, TLOU, la segunda ni me he atrevido a verla, pero la primera es bastante buena. No como el videojuego, pero buena.
1 - La primera temporada fue anunciada a bombo y platillo y se subió enterita.
2 - Esta segunda temporada apenas ha tenido publicidad y optaron por el episodio semanal.
3- La excesiva publicidad metida como extersion para que pagues mas mientras visualizas los capitulos tira para atras a mucha gente.
Por eso hay series de Netflix de las que se habla una semana al año, por que al cabo de unos pocos días la novedad se pierde y no hay razón para seguir hablando de la serie.
Simplemente es que no estoy familiarizada con Fallout y me parece un poco liosa con tantos grupos, subgrupos, pasado, presente, etc
La primera no la vi del tirón, pero sí que al ver dos capítulos al día se me fueron afianzando "conceptos".
En la segunda pude haberme esperado (culpa mía no haberlo hecho, evidentemente), sencillamente creí que lo llevaría bien y no fue el caso.
Aún así mil veces mejor que la segunda temporada de the last of us que solo tiene un capítulo bueno, el segundo.
Eso es animar a la gente.