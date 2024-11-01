La iniciativa europea de ecosistemas digitales abiertos no es tan solo una ocurrencia más

Esto es más que una consulta técnica: es una importantísima llamada a reconfigurar la arquitectura del poder tecnológico del continente. Si Europa logra construir un ecosistema digital basado en estándares abiertos, gobernanza transparente y colaboración multinivel, estará dando un paso gigantesco hacia su independencia tecnológica. No porque rechace al mundo, sino más bien al contrario: Europa siempre ha comerciado, dialogado y competido globalmente, pero quiere hacerlo en sus propios términos, con reglas que reflejen sus valores y prioridades