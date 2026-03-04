Un ingeniero detecta dos millones de posibles irregularidades en contratos menores

El ingeniero informático David Fernández ha elaborado una herramienta en forma de página web, Monitor de Red Flags, con el objetivo de detectar posibles Daniel Fernández crea Monitor de Red Flags para ayudar a fiscalizar a la Administración. Por lo pronto, y aunque el proyecto se está perfeccionando, ya ha encontrado 2.058.101 posibles irregularidades entre 10.100.950 contratos menores desde 2018, con un volumen económico acumulado de 49,5 mil millones de euros, correspondientes a 14.486 organismos públicos estatales, autonómicos y locales