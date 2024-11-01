edición general
Informe al Senado sitúa en más de $11.300 millones el costo de los primeros 6 días de la guerra con Irán

Informe al Senado sitúa en más de $11.300 millones el costo de los primeros 6 días de la guerra con Irán

La estimación surge en medio de las deliberaciones de la Administración sobre cuánto financiamiento adicional solicitar al Congreso para cubrir el aumento de los gastos militares.

