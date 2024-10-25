edición general
21 meneos
28 clics
El informe del PSOE sobre Salazar admite la "verosimilitud" de las denuncias pero declara al partido incapaz de acreditarlas

El informe del PSOE sobre Salazar admite la "verosimilitud" de las denuncias pero declara al partido incapaz de acreditarlas

Ferraz alega que no fue capaz de concertar una cita durante cinco meses con el denunciado por sus viajes fuera de España y concluye que las denuncias son "prodecentes" aunque les resta trascendencia penal: "Podría suponer la comisión de una falta prevista en el 86.i de los Estatutos Federales del PSOE, contraria al Código Ético y de Conducta"

| etiquetas: psoe , expediente , acoso sexual
17 4 0 K 98 actualidad
16 comentarios
17 4 0 K 98 actualidad
Comentarios destacados:      
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo *
"pero declara al partido incapaz de acreditarlas " Hermanayonotecreo
6 K 87
lonnegan #13 lonnegan *
#1 Pero para eso ya están los tribunales, que las afectadas denuncien con el apoyo expreso del partido.
1 K 24
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Mucho "machismo" pero huele que el sector Charo ha callado encubierto y ahora que sale...indignadas
6 K 81
pedrario #6 pedrario
#2 Es la historia de siempre, atacar a los demás, pero a los nuestros el máximo esfuerzo en ocultar hasta que se rompe la cuerda.

>elpais.com/espana/2024-10-25/loreto-lo-esta-parando-la-omision-de-mas-
0 K 11
#7 Daniel2000 *
" Ferraz alega que no fue capaz de concertar una cita durante cinco meses con el denunciado por sus viajes fuera de España "

Incapaz de concertar una cita durante cinco meses ... ¿nos toman por tontos, o saben que somos tontos?


- Que me digan que no pueden entrevistarse con el "acusado" durante 1-2 semanas de un tema cualquier, por tema de agenda del "acusado" .. pues puede ser.

- Que me digan que es de un tema de acoso sexual (bandera que enarbola el socialismo) y que no sean capaces de, aunque sea, contrastar telefónicamente la denuncia ...

- Que estén durante 5 meses sin mover fichas ... son complices.

Ya no leo mas.
2 K 32
#9 vGeeSiz
#7 no no, saben que su electorado no solo va a tragar, sino va a defender al partido.

Muchos ejemplos pasados, no gobernar con BIldu, traer a Puigdemont frente a la justicia, no gobernar con pablo iglesias, no amnistía, no "financiación especial", Fiscal general víctima, Begoña víctima, el hermanísimo víctima... y un largo etcétera.

Que te hace pensar que ahora va a ser distinto?
1 K 20
#14 Daniel2000
#9 "Que te hace pensar que ahora va a ser distinto?"

Nada, tiene sus votantes fieles ... jubilados, maribeles (charos está prohibido decirlo) y funcionarios.



Añade a esto tesis de Pedro Sanchez, Koldo, Abalos, Cerdán, Leire ...

Todo culpa de la ultraderecha mediática
0 K 10
pedrario #10 pedrario
#7 > ¿nos toman por tontos, o saben que somos tontos?

Están hablando para su electorado. No sé si con eso te responde :roll:
0 K 11
#12 Daniel2000
#10 No voto, ni a la izquierda ni a la extrema derecha ( para mi Vox es un nido de rojos vendidos).

Nos toman al conjunto de la sociedad.
0 K 10
#15 VFR
Progresismo mucho progresismo
1 K 19
#16 Daniel2000
#15 De puertas hacia fuera ... luego, eres un facha, fascista, misogino, franquista si dices algo .
0 K 10
elsnons #8 elsnons
Me temo que es más verosímil el acoso sexual entre hombres en Ferraz y la Moncloa.
0 K 12
makinavaja #4 makinavaja
"...les resta trascendencia penal"... Si tiene trascendencia penal o no ya lo decidirá el juez, que para eso está... pero si vosotros no presentais una denuncia.... :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 12
#3 poxemita
Estoy viendo en directo a Torró darse golpes de pecho sobre lo buenas que son las mujeres socialistas, y como actúan con contundencia, cuando si no llega a ser por elDiario no habrían hecho nada.
0 K 12
#11 Daniel2000
#3 Los partidos políticos, tanto rojos, como azules, como morados, como verdes ... son como todos.

Como las asociaciones, empresas, colegios, etc ...

Implantan protocolos para prevenir cualquier acoso ... con delegados, procedimientos, etc ... pero cuando salta un caso, se intenta tapar , es una mancha en el partido / empresa / colegio / asociación.

Y al final es peor.
0 K 10
IkkiFenix #5 IkkiFenix
El PSOE es el partido más falso que hay.
0 K 10

menéame