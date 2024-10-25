El informe del PSOE sobre Salazar admite la "verosimilitud" de las denuncias pero declara al partido incapaz de acreditarlas

Ferraz alega que no fue capaz de concertar una cita durante cinco meses con el denunciado por sus viajes fuera de España y concluye que las denuncias son "prodecentes" aunque les resta trascendencia penal: "Podría suponer la comisión de una falta prevista en el 86.i de los Estatutos Federales del PSOE, contraria al Código Ético y de Conducta"
Incapaz de concertar una cita durante cinco meses ... ¿nos toman por tontos, o saben que somos tontos?
- Que me digan que no pueden entrevistarse con el "acusado" durante 1-2 semanas de un tema cualquier, por tema de agenda del "acusado" .. pues puede ser.
- Que me digan que es de un tema de acoso sexual (bandera que enarbola el socialismo) y que no sean capaces de, aunque sea, contrastar telefónicamente la denuncia ...
- Que estén durante 5 meses sin mover fichas ... son complices.
Ya no leo mas.
Muchos ejemplos pasados, no gobernar con BIldu, traer a Puigdemont frente a la justicia, no gobernar con pablo iglesias, no amnistía, no "financiación especial", Fiscal general víctima, Begoña víctima, el hermanísimo víctima... y un largo etcétera.
Que te hace pensar que ahora va a ser distinto?
Nada, tiene sus votantes fieles ... jubilados, maribeles (
charosestá prohibido decirlo) y funcionarios.
Añade a esto tesis de Pedro Sanchez, Koldo, Abalos, Cerdán, Leire ...
Todo culpa de la ultraderecha mediática
Están hablando para su electorado. No sé si con eso te responde
Nos toman al conjunto de la sociedad.
Como las asociaciones, empresas, colegios, etc ...
Implantan protocolos para prevenir cualquier acoso ... con delegados, procedimientos, etc ... pero cuando salta un caso, se intenta tapar , es una mancha en el partido / empresa / colegio / asociación.
Y al final es peor.