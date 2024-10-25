El informe del PSOE sobre Salazar admite la "verosimilitud" de las denuncias pero declara al partido incapaz de acreditarlas

Ferraz alega que no fue capaz de concertar una cita durante cinco meses con el denunciado por sus viajes fuera de España y concluye que las denuncias son "prodecentes" aunque les resta trascendencia penal: "Podría suponer la comisión de una falta prevista en el 86.i de los Estatutos Federales del PSOE, contraria al Código Ético y de Conducta"