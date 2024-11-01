Informe de la ONU: 38 000 mujeres y niñas asesinadas por Israel en Gaza, mientras persisten las violaciones a pesar del alto el fuego (EN)

Un nuevo informe de ONU Mujeres revela que más de 38.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en Gaza por Israel entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, lo que pone de relieve el impacto devastador y continuo de las violaciones israelíes del alto el fuego de Trump.
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Israel es un país podrido por el radicalismo ... ya esta no hay mas cuando casi el 80% de su población jalea y justifica esta matanza. No es solo un gobierno de folla cabras de la Torad ... durante 70 años ha habido un lavado de cerebros desde que entran en el colegio hasta que hacen el servicio militar obligatorio para ser lo que son; una sociedad racista, sin moral, ni empatia e indecente.