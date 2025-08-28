Un informe del MIT revela que el 95 % de los proyectos piloto de IA no generan retorno de la inversión, lo que pone de manifiesto la «brecha GenAI» [ENG]

Un estudio del MIT, titulado "La brecha GenAI: el estado de la IA en las empresas en 2025", concluye que, a pesar de las inversiones multimillonarias, la mayoría de los esfuerzos de las empresas en materia de IA no están dando resultados comerciales. El informe, basado en 52 entrevistas a ejecutivos y 153 líderes y el análisis de 300 implementaciones públicas de IA, reveló que el 95 % de los proyectos piloto no tuvieron un impacto medible en las pérdidas y ganancias. Solo el 5 % de los sistemas integrados crearon un valor significativo.