edición general
4 meneos
4 clics
Un informe del MIT revela que el 95 % de los proyectos piloto de IA no generan retorno de la inversión, lo que pone de manifiesto la «brecha GenAI» [ENG]

Un informe del MIT revela que el 95 % de los proyectos piloto de IA no generan retorno de la inversión, lo que pone de manifiesto la «brecha GenAI» [ENG]

Un estudio del MIT, titulado "La brecha GenAI: el estado de la IA en las empresas en 2025", concluye que, a pesar de las inversiones multimillonarias, la mayoría de los esfuerzos de las empresas en materia de IA no están dando resultados comerciales. El informe, basado en 52 entrevistas a ejecutivos y 153 líderes y el análisis de 300 implementaciones públicas de IA, reveló que el 95 % de los proyectos piloto no tuvieron un impacto medible en las pérdidas y ganancias. Solo el 5 % de los sistemas integrados crearon un valor significativo.

| etiquetas: ia , economía , estudio , mit
4 0 0 K 43 actualidad
6 comentarios
4 0 0 K 43 actualidad
#4 Grahml
Pero a ver, no entiendo aquí:

"While over 80% of organizations have piloted tools such as ChatGPT or Copilot, and nearly 40% report deployment, these systems mainly boost individual productivity rather than delivering measurable enterprise outcomes."

Si hay aumento de la productividad de los empleados individualmente, existirá también de algún modo, resultados medibles a nivel de empresa, entiendo.
0 K 17
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
El mayor banco de Australia sustituyó a 45 trabajadores por un chatbot, ahora tiene que readmitirlos porque mintió sobre la eficacia de la IA www.meneame.net/story/informe-mit-revela-95-proyectos-piloto-ia-no-gen
0 K 13
#1 CosaCosa
No hay más que ver los "proywctos" IA que se lanzan en España.

Cosas que puedes hacer con un if pero le metes IA y parece guay. O proyectos en los que no se piensa para que quieres meter IA cuando lo único que quieres es automatizar un proceso
0 K 7
garnok #6 garnok
en la IA ahora mismo existen dos carreras simultaneas de diferente velocidad:
la carrera rápida de aceleración de la IA para ver quien es capaz de desarrollar el mejor producto, mas completo y preciso
la carrera de fondo de resistencia de los proyectos que sean capaces de sostenerse en el tiempo sin generar retorno alguno

no es una contradicción, es una dicotomia entre la parte tecnica y la parte empresarial.
0 K 6

menéame