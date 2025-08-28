edición general
El mayor banco de Australia sustituyó a 45 trabajadores por un chatbot, ahora tiene que readmitirlos porque mintió sobre la eficacia de la IA

Hace unos meses el CBA despidió a 45 empleados, algunos con décadas en la empresa, para sustituirlos por un chatbot propio de texto y voz. Pero los resultados reales no fueron los esperados. En lugar de reducirse, las llamadas aumentaron, con respecto a las que había cuando seres humanos atendían a los clientes. Ahora un tribunal laboral ha condenado al banco más grande Australia a readmitir a los 45 empleados despedidos. La mayoría ha decidido no volver, porque han perdido la confianza en el banco, tras décadas como empleados.

A lo que tenían que echar es a los directivos responsables de tomar la decisión. Seguro que así ahorraban más que con la IA.
#1 Los tíos presentarán su hojita de Excel en la que se detallaba que se iban a forrar con la IA si despedían a los 45 empleados y dirán que fue una decisión meditada y que la culpa no es suya. Entonces tendrán que decidir entre sentarlos en una silla a darle duro al Candy Crush hasta que se les acabe el contrato o despedirlos pagándoles las cantidades ridículas que habrán pactado en su momento.

Hoy en día hay una crisis brutal con el tema de los directivos, y como los contratos son los que son al final no pueden ni echar a la mayoría de los que han arruinado a la empresa.
