El mayor banco de Australia sustituyó a 45 trabajadores por un chatbot, ahora tiene que readmitirlos porque mintió sobre la eficacia de la IA

Hace unos meses el CBA despidió a 45 empleados, algunos con décadas en la empresa, para sustituirlos por un chatbot propio de texto y voz. Pero los resultados reales no fueron los esperados. En lugar de reducirse, las llamadas aumentaron, con respecto a las que había cuando seres humanos atendían a los clientes. Ahora un tribunal laboral ha condenado al banco más grande Australia a readmitir a los 45 empleados despedidos. La mayoría ha decidido no volver, porque han perdido la confianza en el banco, tras décadas como empleados.