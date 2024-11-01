edición general
El informe del FBI sobre la llamada de 2006 en la que se delata a Epstein complica las explicaciones previas de Trump [ENG]

Un informe del FBI que detalla una llamada telefónica de Donald Trump al jefe de la Policía de Palm Beach en 2006, en la que implicaba a sus amigos traficantes de menores Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, ha complicado las distintas explicaciones del presidente sobre cuándo y por qué rompió el contacto con ellos. El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó falsamente que el documento deja en buen lugar a Trump.

8 comentarios
themarquesito
Karoline Leavitt miente siempre

Verdaderofalso
#1 es que vaya panorama:
El cocainomano de la tapa del water.
La mata perros.
El nazi calvo.
El amigo de Epstein.
La mentirosa.
La fiscal partidista.
El de la gabardina nazi.
El del saludo nazi.

xD xD

ContinuumST
#3 Y luego se dice que "nos representan". :shit: :shit: xD xD

themarquesito
#3 El del soborno de 50.000 dólares en efectivo.
El mandado de Soros.
El presentador alcohólico de Fox News.
Y Marco Rubio.

Verdaderofalso
#5 menuda carcajada con
Y Marco Rubio

xD xD xD

themarquesito
#7 El cuerpo me pedía ese tremendo "arson, murder, and jaywalking".

tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/ArsonMurderAndJaywalking

Raúl63
#1 Pues si, tiene algo naranja en la boca.

Grahml
Curiosamente, en esta noticia

www.meneame.net/story/700-dias-secuestro-salma-dijo-era-suya-perteneci

sobre el secuestro y violencia a una mujer que escapó de su captor, se destaca esto sobre los detenidos que encubrían al secuestrador:

«La omisión de denuncia por parte de quienes conocen o sospechan una situación de maltrato solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas y protege al agresor”. »

Actualmente Trump se hace el loco haciendo como que no sabía nada de…   » ver todo el comentario


