El informe del FBI sobre la llamada de 2006 en la que se delata a Epstein complica las explicaciones previas de Trump [ENG]

Un informe del FBI que detalla una llamada telefónica de Donald Trump al jefe de la Policía de Palm Beach en 2006, en la que implicaba a sus amigos traficantes de menores Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, ha complicado las distintas explicaciones del presidente sobre cuándo y por qué rompió el contacto con ellos. El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó falsamente que el documento deja en buen lugar a Trump.