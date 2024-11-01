Los 700 días de secuestro de Salma: "Me dijo que era suya, que le pertenecía, que era su esclava"

Cuando encontraron a Salma, le faltaban varios dientes que le había arrancado su captor, quien la ha dejado ciega de un ojo y llenado el cuerpo de hematomas: “Me ataba a una camilla y me golpeaba hasta agotarse”, detalla en su testimonio. “Un día, para advertirme de lo que me pasaría si trataba de escaparme, cogió un gato delante de mí. Lo degolló y lo descuartizó en mi presencia”, abunda la víctima.