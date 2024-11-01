edición general
Los 700 días de secuestro de Salma: "Me dijo que era suya, que le pertenecía, que era su esclava"

Los 700 días de secuestro de Salma: "Me dijo que era suya, que le pertenecía, que era su esclava"

Cuando encontraron a Salma, le faltaban varios dientes que le había arrancado su captor, quien la ha dejado ciega de un ojo y llenado el cuerpo de hematomas: “Me ataba a una camilla y me golpeaba hasta agotarse”, detalla en su testimonio. “Un día, para advertirme de lo que me pasaría si trataba de escaparme, cogió un gato delante de mí. Lo degolló y lo descuartizó en mi presencia”, abunda la víctima.

| etiquetas: salma , esclava , secuestro , murcia , violencia machista
actualidad
7 comentarios
mund4y4 #3 mund4y4
Qué brutalidad.
Y qué tía tan valiente, la verdad.
cax #5 cax
Un monstruo.
#4 poxemita
Menudo malnacido.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Qué se puede hacer con un sujeto así, salvo despellejarlo vivo en una plaza pública, echarle sal, curarle un poco, ponerle larvas de mosca por encima, que se lo empiecen a comer vivo... no sé, es que no creo que una mierda así se pueda rehabilitar.
#7 mariopg
#6 es mucho más fácil que esos hijos de puta acaben alcanzando el poder y se lo hagan a gente como tú
Alakrán_ #2 Alakrán_
Que lo encierren y tiren la llave al río.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Hay cosas que se me escapan... :-(
