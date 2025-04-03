edición general
La inflación se come la mejora: el alza real del SMI se queda en solo 2,4 euros al mes

La subida del 3,1%, finalmente exenta de tributación, elevará el salario mínimo hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 2026, pero la inflación del 2,9% del pasado año absorbe casi 35 euros de la ganancia.

HeilHynkel #5 HeilHynkel *
¿están pidiendo estos señores intervención de los precios y que los sueldos suban acorde al IPC? Por que si es así les apoyo, si en realidad lo que hacen es engañar al fatxapobre diciendo que los libertarras se lo arreglan (spoiler: no, esta es la política libertarra de toda la vida) pues que se la pique un pollo.
A.more #3 A.more
Si fuera por el PP y vox seguiríamos en 800 euros e inclinados ante el amo. Recordadlo
Thornton #6 Thornton *
#2 Y esto, amiguitos, es como un medio de derechas (Artículo 14) reclama sin darse cuenta una mayor subida del SMI :-D

#3 #4
#8 omega7767
#3 y el PSOE quería menos subidas del SMI que las propuestas por Podemos/Sumar. Imagínate el PSOE sin partidos de izquierda
Lupus #2 Lupus
Compensa la inflacción y queda una mijilla, muchos se van a comer la inflacción igual y su sueldo va a subir cero.

Y por desgracia muchos de estos últimos son de los que dan gracias al patrón con la boina en la mano, y gritan Perro Xanxe hijodeputa.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
No es que la inflación es coma el alza, es que el alza es para compensar la inflación
Thornton #13 Thornton
#7 Cualquier subida recauda más porque te sube el % de IRPF

Hasta la fecha, el SMI está exento de IRP. Con cada subida del SMI se ha subido la cutoa exenta, con lo que tu apreciación es incorrecta.

a un gobierno expoliador fiscal como este le interesa la inflación porque cuanto más te suben el sueldo para compensar más impuestos pagas en % sin necesidad de que te suban los impuestos

Pero te olvidas que la inflacción tambié supone un aumento del gasto del gobierno. Las gallinas…   » ver todo el comentario
AlaarLowe #15 AlaarLowe *
#13 Pero te olvidas que la inflacción tambié supone un aumento del gasto del gobierno.

Pues que se jodan. Que reduzcan número de funcionarios o que las pensiones dejen de ser mayores que los salarios.

Cuando fue el último ERE que hizo la administración???

Ah, ya recuerdo, casi montan una huelga general porque en medio de una crisis brutal les iban a quitar una paga extra :palm:

A ningún gobierno le intersa una inflación alta..

A este ya te he explicado por qué, sí
AlaarLowe #16 AlaarLowe
#13 No deflactar el IRPF ha elevado los tipos efectivos hasta en un 60%

www.libertaddigital.com/libremercado/2025-04-03/no-deflactar-el-irpf-h
taSanás #1 taSanás
Pasa como todos los sueldos, pero como no se deflactan los tramos de IRPF, mágicamente pagamos más!
AlaarLowe #7 AlaarLowe *
#1 la clave es recaudar y recaudar. Cualquier subida recauda más porque te sube el % de IRPF

Luego a un gobierno expoliador fiscal como este le interesa la inflación porque cuanto más te suben el sueldo para compensar más impuestos pagas en % sin necesidad de que te suban los impuestos

El resultado es que sin darte cuenta, cada vez eres más pobre :palm:
taSanás #9 taSanás
#7 pero bueno, es para educación (cada vez peor), sanidad (cada vez peor) y pensiones (ahí sí, que trae muchos votos)
AlaarLowe #10 AlaarLowe
#9 tal cual

Pero cuidado con lo que dices, que esto está lleno de jubiletas aburridos que cobran más que sus nietos
taSanás #11 taSanás
#10 si ya se que soy un Liberata fascista … no te preocupes xD
AlaarLowe #12 AlaarLowe
#11 aún no te han llamado fachapobre por reclamar que no te frían a impuestos?? Que vergüenza de gente xD
#14 VFR
:roll: xD xD xD
