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Infiltrados policiales en movimientos sociales [PODCAST]

Infiltrados policiales en movimientos sociales [PODCAST]  

En el podcast Linterna de Diógenes, entrevistamos a gente de Rosas negras, autoras del libro La sombra del Estado. Un testimonio colectivo sobre las infiltraciones policiales.

| etiquetas: linterna de diógenes , podcast , rosas negras , policía
8 3 0 K 112 Podcast
3 comentarios
8 3 0 K 112 Podcast
Dakaira #1 Dakaira
Pongo el ícono de video porque no hay de audio.

@imparsifal no creo que sea tarea imposible poner ese ícono.
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imparsifal #2 imparsifal
#1 Tomo nota. Aún no he visto lo de los iconos, en cuanto lo revise añadiré alguno más pa las risas
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Dakaira #3 Dakaira
#2 a mí con que pongas el de audio estaría...

No es por capricho, indica a golpe de vista lo que hay.
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menéame