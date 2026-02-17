Inédito ataque del 'alto mando' de RTVE contra quienes acusaron de manipulación a Ruiz y Cintora

Decisión sin precedentes en Radiotelevisión Española. La mayoría de los vocales del Consejo de Administración ha respaldado este martes un documento que se opone de forma al informe que elaboró hace unas semanas el Consejo de Informativos de la corporación, en el que se señalaban decenas de casos de manipulación y malas prácticas en los programas Mañaneros 360 y Malas lenguas, presentados por Javier Ruiz y Jesús Cintora.
| etiquetas: consejo de informativos , rtve , mañaneros 360 , malas lenguas
Inédito ataque el de estos panfletos al Gobierno de España. Eso sí es inédito. Por supuesto, en cuanto gane su queridísimo PP, no les oirás quejarse de nada como no se quejan jamás de las burradas y crímenes de los PePeros en todas las CCAA donde gobiernan. Todo es siempre culpa del PSOE y de Sánchez. Todo.
Que es lo que acabas de hacer
Lo que habría que hacer es investigar los 13 capítulos denunciados que serán los más flagrantes, no eludir la investigación.