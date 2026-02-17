Inédito ataque del 'alto mando' de RTVE contra quienes acusaron de manipulación a Ruiz y Cintora

Decisión sin precedentes en Radiotelevisión Española. La mayoría de los vocales del Consejo de Administración ha respaldado este martes un documento que se opone de forma al informe que elaboró hace unas semanas el Consejo de Informativos de la corporación, en el que se señalaban decenas de casos de manipulación y malas prácticas en los programas Mañaneros 360 y Malas lenguas, presentados por Javier Ruiz y Jesús Cintora.