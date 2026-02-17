edición general
Inédito ataque del 'alto mando' de RTVE contra quienes acusaron de manipulación a Ruiz y Cintora

Decisión sin precedentes en Radiotelevisión Española. La mayoría de los vocales del Consejo de Administración ha respaldado este martes un documento que se opone de forma al informe que elaboró hace unas semanas el Consejo de Informativos de la corporación, en el que se señalaban decenas de casos de manipulación y malas prácticas en los programas Mañaneros 360 y Malas lenguas, presentados por Javier Ruiz y Jesús Cintora.

#3 Marisadoro
... el citado informe es metodológicamente indefendible” y jurídicamente “arriesgado”, dado que tan sólo analiza 13 capítulos de estos programas, de los 400 disponibles,
#5 cocolisto
El Confidencial y sus titulares."Inédito ataque"a lo que es una respuesta a infundios,mentiras y manipulaciones, éstas sí,del Consejo de Informativos.
#6 Supercinexin
Menuda basura de tabloide el confidencial. Purita propaganda derechista y antisocialista 24/7. Por supuesto, como le da caña al Perro, muchos no necesitan nada más, no veracidad, ni objetividad, ni nada.

Inédito ataque el de estos panfletos al Gobierno de España. Eso sí es inédito. Por supuesto, en cuanto gane su queridísimo PP, no les oirás quejarse de nada como no se quejan jamás de las burradas y crímenes de los PePeros en todas las CCAA donde gobiernan. Todo es siempre culpa del PSOE y de Sánchez. Todo.
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
En vez de investigar los casos de manipulación y malas prácticas denunciados por el Consejo de Informativos de la corporación, prefieren dar carpetazo al asunto.
#2 VFR
#1 son amigos
#4 fremen11
#1 Un dato interesante sería saber de qué pie cojea el Consejo de Informativos......
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 ¿Y no sería más interesante investigar los casos de manipulación y malas prácticas denunciados, en vez de mirar el dedo que señala la luna?

Que es lo que acabas de hacer
#9 fremen11
#8 Go to 3
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#9 Esa es la forma de dar carpetazo al asunto.
Lo que habría que hacer es investigar los 13 capítulos denunciados que serán los más flagrantes, no eludir la investigación.
#7 Leon_Bocanegra
Muro de pago.
