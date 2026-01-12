Indy hace historia en el cine: el perro de la película "Good Boy" gana un premio "Astra Film Award 2026"

Indy, el perro protagonista de la película Good Boy, marcó un hito en el cine de terror al ganar el Astra Film Award 2026 a la Mejor actuación en una película de horror o thriller. En la misma categoría competían intérpretes de alto perfil como Ethan Hawke (Teléfono negro 2), Alison Brie(Together), Sally Hawkins (Haz que regrese), Sophie Thatcher (Compañera perfecta) y Alfie Williams (28 Years Later). El reconocimiento fue entregado este 9 de enero y convirtió al can en el primer actor no humano en obtener el galardón en esta categoría.